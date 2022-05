Luis D'Elia: "Larroque tiene que callarse la boca y laburar, todavía está en deuda"

El dirigente social, Luis D'Elia le respondió al Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque que apuntó a los ministros más cercanos a Alberto Fernández, "es un disparate, no tiene el más mínimo sustento" y añadió "no marcha por una línea extraña, no lo veo a guzmán entregando el estado y ajustando". "Larroque tiene que callarse la boca, laburar y todavía está en deuda", manifestó.En este sentido advirtió que "si desestabilizan y desgastan a Alberto y se cae, eso no favorece a Cristina, es una mirada miope de la cosa" y sostuvo que "pidiendo la renuncia de (Martín) Guzmán le hacen el juego a lo peor de la derecha macrista, desestabiliza innecesariamente al gobierno". "No se que película están viendo estos muchachos, compañero no es alcahuete el obsecuente, compañero es el que le dice a Máximo que se está equivocando", indicó en diálogo con Futurock."Alberto es un extremista de la moderación, un estilo propio, el nunca se va a subir a un carrito para gritar las cosas que hace" planteó y acotó "tiene un estilo propio, es un buen tipo, que nunca estuvo involucrado en ningún tema de corrupción". Remarcó que esta moderación no es negativa, "al contrario, con el nivel de grieta, con un tipo como yo hoy estaríamos a los tiros, menos mal que tenemos un tipo como Alberto Fernández y no Luis D'Elia".Destacó que "Cristina para mi es una de las politicas más imporantes de América Latina pero tiene una mirada equivocada en economía" aunque alertó que quien lleva adelante la estrategia "creo que es Máximo, que Cristina no está involucrada" y agregó, "tenemos que echar al Ministro que hizo crecer la economía, explicame porque no entiendo". Aseguró que "es un aventurerismo pensando más en las elecciones del año que viene que en el pueblo argentino".Para cerrar, D'Elia expresó que el 2023 "va a ser un gran año electoral, porque va a volver a crecer la economía y va a bajar el desempleo y la pobreza" y pidió, "agotemos el debate y sino vamos a unas PASO y punto". Resaltó que los ataques son "casi un acto de irresponsabilidad" y aseveró, "no creo que haya un problema de distribución" y que se pondrán "200 mil millones de pesos a los sectores más humildes".