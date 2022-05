Larreta reavivó la interna en JXC con Bullrich por Milei y reforzó el freno: "Debe haber unanimidad"

mientras Patricia Bullrich sostiene que la puerta cerrada a Milei es un "error" y que el tema no está cerrado, otros líderes del PRO, como María Eugenia Vidal y, ahora, Horacio Rodríguez Larreta, insisten en que no hay chances de que el diputado nacional libertario integre la principal coalición opositora y que, en cambio, lo que "es inquebrantable" es "la unidad"

Las diferencias enalrededor de qué lugar ocupará cada quien mientras varios "caciques" aspiran al máximo puesto del Poder Ejecutivo, que derivan en si abrir las puertas o no a políticos emergentes, como, que buscan lo mismo, no frenan pese a los papeles que hablan de decisiones tomadas.Es queEl jefe de Gobierno porteño volvió a diferenciarse de los "halcones" al asegurar que no existe ninguna posibilidad de sumar a Milei, básicamente, porque él y otros socios, el radicalismo y la Coalición Cívica, no quieren., indicó Larreta al desterrar la iniciativa con la que insiste la titular del PRO, Bullrich, quien propone sumar a Milei.Y explicó: “Hoy no es tiempo de hablar de coaliciones electorales. Hoy estamos enfocados en construir un plan para los desafíos que tiene la argentina argentina, esa es nuestra prioridad”.Larreta admitió quepor el tema de Milei, pero consideró “sano” que se generen esos debates. “La unidad es inquebrantable, está fuera de toda discusión. Es la primera vez con un gobierno peronista, y ahora kirchnerista, que la oposición se ha mantenido unida y esa unidad está fuera de todo riesgo porque unidos fuimos a las elecciones el año pasado y ganamos y unidos fuimos contra las reformas que proponía el gobierno y las frenamos”, insistió, sin embargo, en la clausura.Ayer se expresó en el mismo sentido Vidal. Falta la palabra de Macri. En cambio y pese a que fue la redactora del comunicado de JXC que cerró la puerta a Milei,Las palabras de Rodríguez Larreta sobre la interna de Juntos por el Cambio sucedieron en un acto en el que se pusieron oficialmente en marcha las prácticas laborales en quinto año. Según la administración porteña, los estudiantes ya comenzaron las experiencias en empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de gobierno. La iniciativa se incorporó por primera vez en este ciclo lectivo y alcanza a un total de 29.400 alumnos de 442 establecimientos educativos de gestión pública y privada.