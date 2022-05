Milei estaría "encantado de la vida" de sumar a Viviana Canosa a la Libertad Avanza

No es novedad la “buena onda” entre el referente libertarioy la conductora, quienes cada vez más radicalizados construyen juntos un mismo discurso “anti-casta” y efectista.El dirigente de La Libertad Avanza fue consultado en La Once Diez acerca de su cercanía a la conductora y si era posible hacerla parte de su espacio político. “Yo tengo una excelente relación con ella, me parece un ser humano maravilloso”, elogió Milei a Canosa.E indicó queComo él mismo devino de figura mediática y televisiva a candidato político por los “libertarios”, mostró su entusiasmo por sumar a Canosa, con quien coincide habitualmente en planteos y consignas., confesó en entrevista con el ciclo radial Esta Mañana.