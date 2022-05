"Nos íbamos a legitimar gobernando": el recuerdo de Cristina Kirchner con Pilar del Río sobre 2003

En casa con Pilar del Rio, periodista y esposa de José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Viajó a nuestro país invitada por la Feria del Libro. Los conocí en mayo del 2003, compartiendo una cena junto a empresarios, intelectuales, periodistas y dirigentes de Derechos Humanos. pic.twitter.com/dr7vDev95J — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2022

"La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión"

La pregunta era: ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después de la crisis de 2001 con apenas el 22% de los votos? Mi respuesta fue única y categórica: nos íbamos a legitimar gobernando… porque se podía ser legítimo y legal de origen y no de gestión. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 3, 2022

La vicepresidentacompartió a través de sus redes sociales una foto con, Premio Nobel de Literatura que está en el país invitada por la Feria del Libro, y aprovechó la oportunidad para recordar una anécdota que compartió con ella y su esposo, el fallecido, en pleno mayo de 2003 cuando el expresidente Carlos Menem renunció a presentarse en el ballotage contra"En casa con Pilar del Rio, periodista y esposa de José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Viajó a nuestro país invitada por la Feria del Libro. Los conocí en mayo del 2003, compartiendo una cena junto a empresarios, intelectuales, periodistas y dirigentes de Derechos Humanos", inició su hilo de Twitter la ex mandataria.En ese punto, recordó cómo la renuncia a la segunda vuelta del ex presidente oriundo de La Rioja catapultó al santacruceño a la Casa Rosada, pero, no obstante, lo hacía en un marco de dudas debido a que accedía con el 22.24 por ciento de los votos y luego de la peor crisis argentina post dictadura., recordó CFK.En ese punto, afirmó:La frase de Cristina resuena en el marco de un contexto de diferencias al interior del Frente de Todos entre el kirchnerismo, sector que encuentra liderazgo en la vice, y el entorno del presidente Alberto Fernández, a quien piden "cumplir el contrato electoral" de 2019. Además, la ex jefa de Estado se expresará en vivo y en público este viernes en Chaco.En cuanto al encuentro con Del Río, Cristina resaltó que en el último encuentro con esposa de Saramago también charlaron sobre el año próximo, "en el que se van a cumplir 40 años de Democracia"."Me manifestó su intención de participar en esa conmemoración. La última vez que nos habíamos visto había sido en el 2017 en Atenas. Su inteligencia y calidez sigue inalterable", puntualizó la vicepresidenta.