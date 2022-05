La Corte Suprema de Estados Unidos anularía el derecho al aborto: qué alternativas maneja Joe Biden en caso que ocurra

el derecho al aborto vigente hace casi 50 años no desaparecerá en el país, pero quedará en manos de cada una de las 50 legislaturas estaduales y de los tribunales de cada uno de esos distritos definirlo.

las esperanzas están puestas en las elecciones de medio mandato de noviembre próximo

La autenticidad del borrador fue confirmada por el propio presidente de la Corte, John Roberts,

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos podría anular el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país, en caso de prosperar el discurso apreciado en el borrador de un dictamen del máximo tribunal que fue filtrado a los medios de comunicación esta semana.Si el fallo finalmente se publica,Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este martes a defender en las urnas el derecho al aborto y advirtió que si la Corte Suprema lo anula se amenazaría "toda la gama de derechos" sobre la vida privada.De esta manera,, cuando no solo se renovará toda la Cámara Baja del Congreso federal y un tercio de su Senado, sino además, 36 de las 50 gobernaciones y todas las legislaturas estaduales del país."Si esta decisión se mantiene, es realmente una decisión bastante radical", declaró Biden a periodistas antes de viajar a Alabama, y agregó:El borrador del dictamen que inició la polémica es un documento que se distribuyó a principios de febrero y que no representa necesariamente la opinión final del máximo tribunal, informó el sitio de noticias Político, el medio que tuvo acceso al texto.en un comunicado en el que estableció: "Aunque el documento descrito en los informes es auténtico, no representa una decisión de la Corte o la posición final de cualquier miembro sobre los temas del caso".Roberts precisó que el caso está "pendiente" y que este tipo de borradores forman parte de la "rutina y del esencial trabajo deliberativo confidencial" del tribunal.En tanto, Biden advirtió quey alertó sobre un "cambio fundamental" de las posiciones actualmente aceptadas sobre el matrimonio igualitario, el tener o no hijos y cómo criarlos."¿Significa esto que Florida podría decidir aprobar una ley que diga que ya no se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo?", se preguntó.Ante la promulgación o preparación de leyes muy restrictivas sobre los derechos reproductivos en muchos estados del país, Biden dijo en el comunicado que había ordenado a sus asesores estudiar "una variedad de posibles resultados en los casos pendientes ante la Corte Suprema"., afirmó."Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental, Roe vs. Wade ha sido la ley del país durante casi 50 años, y la equidad básica y la estabilidad de nuestra ley exigen que no se revoque", concluyó.