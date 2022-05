Patricia Bullrich se mostró a favor de un sistema integrado de salud

Ahora, para sorpresa, retomó la idea la presidenta del PRO, Patricia Bulrich

Después de que en diciembre de 2020 la vicepresidentapropusiera, diferentes actores del arco político se proclamaron en contra con virulencia y otros tanto se expresaron a favor.En las últimas horas, la ex ministra de Seguridad tomó posición al ser entrevista en A24 durante el programa de. "No puede ser que cada uno tenga que tener su carnet para atenderse" en un hospital, reclamó Bullrich, y profundizó su reclamo: "No puede ser que esté el argentino que vaya a la prepaga, el que tiene la obra social y el que tiene que hacer 10 horas de cola para atenderse".En ese punto, Bullrich, quien durante el período más duro de la pandemia pidió la privatización de la vacuna, precisó aún más su exigencia:Asimismo argumentó que habría quey, que, "de esta manera se puede utilizar los hospitales con efectores de salud".Tras los dichos de la ex diputada y presidenta del PRO, el ministro de Salud de Buenos Airesanalizó: "Lo que propone Patricia Bullrich es desfinanciar el sistema público y mercantilizarlo con una receta neoliberal que ya fracasó en países de la región y que Macri intentó instalar a través de la implementación de un seguro de salud y el cierre del Ministerio en Septiembre de 2018".Días atrás, en el marco del Congreso Provincial de Salud, el gobernador bonaerenseretomó la propuesta de Cristina Kirchner al aseverar que "nuestro sistema de salud ha sido deteriorado, generando por un lado escasez y problemas de acceso, mientras que por otro produce inmensas retribuciones y beneficios".Y puntualizó: "Los recursos están, pero hay que distribuirlos mejor: se trata de darle más eficacia y capacidad de respuesta, pero sobre todo más igualdad".En este contexto, no deja de llamar la atención la alineación de Bullrich a la postura oficialista. La misma exministra de Cambiemos, que en abril de 2020 había cuestionado a Kicillof cuando pidió suspender cirugías para dar prioridad al Covid.