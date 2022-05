¿Unidad en el Frente de Todos? Massa se reunió con Cristina Kirchner y ahora está con Alberto Fernández

el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, intenta mediar en la crisis oficialista: esta mañana estuvo en el Senado reunido con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y desde allí mismo partió hacia Casa Rosada para compartir un almuerzo con el presidente Alberto Fernández

Tras una jornada de ayer en que hubo verdaderamente fuego cruzado entre el kirchnerismo y el albertismo pero tras la bajada de tono que Juan Manzur ensayó hoy tras la reunión de Gabinete,Si bien todo indica que el líder del Frente Renovador, uno de los socios fundadores del Frente de Todos, buscaría saldar las diferencias y apaciguar las internas, desde el lado de Massa hicieron trascender a la prensa que hablará con el Jefe de Estado de cuestiones que atañen al Congreso aunque deslizaron que, obviamente, la "política" será parte de la conversación.Ayer, Fernández le respondió a, ministro bonaerense e integrante de La Cámpora, que "nadie es dueño" del Gobierno, luego de que el segundo marcara que el kirchnerismo no se irá de la administración y la coalición y señalara esos espacios como propios. Por su parte, la ex presidenta contó en redes sociales que mantuvo un encuentro con la escritora Pilar del Río y, a través de una anécdota de cuando se conocieron, recordara que se puede "ser legítimo y legal de origen y no de gestión".Hoy hubo reunión de gabinete en Casa de Gobierno. Fernández no fue parte. El jefe de ministros,, afirmó este miércoles que más allá de "las distintas posturas y expresiones”, en el Gobierno es Alberto quien decide “el rumbo de la gestión”.