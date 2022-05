Ferraro dijo que no la ve a Bullrich yéndose con Milei y que la unidad de JxC "está garantizada"

"nosotros queremos construir en el centro, tiene que ser con contundencia, una posición de centro que defienda la libertad con responsabilidad y la democracia". "Estoy satisfecho por la reunión que tuvimos, en todo caso lo que no podemos admitir es que la reacciones sean 24hs después de lanzamiento del comunicado"

"el primer objetivo que tiene que tener Juntos por el Cambio es preservar esta unidad, nadie daba dos pesos después del 2019". "Corrernos de cualquier lógica y cualquier camino del cuanto peor mejor, que es donde está la vicepresidenta y un sector del kirchnerismo"

El presidente de la Coalición Cívica,En este sentido sostuvo que "la unidad de un espacio como este no es unanimidad, cada uno de los partidos aporta" y manifestó,, lanzó en diálogo con Futurock.A su vez, el Diputado Nacional de Juntos por el Cambio planteó que "es un debate que tuvimos todos los representantes de Juntos por el Cambio, yo estoy satisfecho, no se trata de discutir nombres propios sino dónde estamos parados" y aclaró"Nosotros no discutimos nombres propios, discutimos ideas, queremos dar el debate y el comunicado lo tiene nombres por ciertas tensiones de algunos dirigentes" y añadió,, indicó.Ferraro destacó que la elección del año pasado donde la oposición consiguió nuevas bancas en el Congreso, "hoy hace que exista el equilibrio necesario en la Cámara de Diputados" y aseguró quePara cerrar apuntó al Frente de Todos, "finalmente entendió que no era posible realizar la trampa que habían intentado" y explicó que la oposición había presentado la semana pasada para hacer una sesión y el bloque oficialista intentó poner una antes. "La boleta única es fundamental y nos permite gastar muchísimo menos en recursos públicos" señaló sobre la sesión de hoy y acotó que "es la cuarta vez que la ley de VIH se intenta cambiar, a pesar de ser de avanzada en los 90 por los avances en perspectivas de género es necesario modificarla".