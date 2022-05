Susana Giménez pidió voltear al Gobierno: Me gustaría que el pueblo se levante y diga ´¡basta!`

Susana Giménez volvió a hacer polémicas declaraciones, cosa en la que incurre cada vez que habla de política, cuando rozó un pedido desestabilizador al afirme que le "gustaría que el pueblo se levante y diga ´¡basta!`” y "haga algo" contra el Gobierno

"Todo el mundo está pensando que algo tiene que pasar. Anoche te vi que estás armando una especie de revolución. Y sí, que el pueblo se levante y diga`¡no, basta!´, eso me gustaría porque no puedo ver a la gente así”

Radicada en Uruguay, la conductora y diva de la televisión argentinaLa presentadora cercana al macrismo está cerca de volver a hacer teatro en territorio uruguayo, más específicamente en Punta del Este. En ese contexto habló con el periodista, quien la empujó a criticar al Gobierno nacional al expresarle que en el país la "extrañan" cuando - se incluyó - algunos "proyectan una Argentina mejor donde se pueda soñar con un futuro”., empezó su respuesta la diva, sin precisar a qué se refería con esas supuestas violaciones a la carta magna.En ese punto fue que incurrió en una frase poco feliz, que parece sugerir que se debería interrumpir la institucionalidad en la Argentina:Consultada por Etchecopar acerca de qué es lo que más le preocupa de la situación actual del país, respondió: “A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer”., puso como ejemplo.Y culminó: "No existe esa cosa de envidia en otro lado, yo creo que es un poco europeo, no sé si viene de Italia o de España, que eran un poco así. Y ahora está superado mil por mil de lo que era. Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es Argentina. No lo toleran”.“Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás.. Es increíble pero es así”, cerró con conceptos propios del siglo XIX.