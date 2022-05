El gobierno porteño se burla en 2022 de las medidas contra el Covid que Larreta tomaba en 2020

se burló en 2022 de las medidas preventivas contra el Covid-19 que Horacio Rodríguez Larreta tomaba en 2020

Que nos decían que había un virus que podía quedar en la ropa, en los zapatos, en los paquetes de yerba y contagiarnos.



Hubo un tiempo en que todas las escuelas se cerraron y los estudiantes de todo el país se quedaron sin volver a sus aulas durante casi un año. — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) May 4, 2022

Acuña olvidó que Larreta no sólo tomó esas medidas en aquel momento, 2020, sino que además las publicitaba. "Sacate la ropa de calle y lavala", decían los carteles que el jefe de gobierno promocionaba en persona en mayo de ese año, por ejemplo, medidas de las cuales la ministra de Educación se burla dos años después

De eso se trata "El día que ir a la escuela fue noticia", mi libro. Es una mirada, como mamá y como ministra, sobre la pelea que dimos con familias y docentes contra el autoritarismo y la improvisación del gobierno nacional. — María Soledad Acuña (@Soledad_Acunia) May 4, 2022

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,, presentó a través de redes sociales un libro de su autoría con polémico título y contenido específico pero, principalmente, para hacerloLa funcionaria, que acumula frases cuestionables en los últimos tiempos, empezó su idea a través de Twitter afirmando que "cada día" trabaja "con la certeza de que la educación es el único medio para formar ciudadanos libres, capaces de progresar y construir su propio futuro"., cuestionó, acto seguido, en clara alusión al primer año, 2020, de aparición de la pandemia del coronavirus, cuando las gestiones de todos los países del mundo y las distintas expresiones políticas consensuaron medidas restrictivas para evitar la circulación del virus, mientras se lo estudiaba.Luego, insistió en su crítica, con tono de burla, contra el gobierno argentino., dijo, casi desde una postura que oscila entre descreer de la existencia del Covid y asegurar que la enfermedad ya no existe, cuando continúa en pie como explicó, por ejemplo, el ministro porteñoPero eso no es lo peor: además de su postura anticiencia,Luego, la funciona sigue: "Hubo un tiempo en que todas las escuelas se cerraron y los estudiantes de todo el país se quedaron sin volver a sus aulas durante casi un año". También Larreta y ella tomaron esas decisiones."Dicen que lo que no se nombra no existe. Como sociedad necesitamos entender cuánto atravesamos y, sobre todo, en qué nos equivocamos para no repetir los errores. Recapitular todo lo que vivimos para no volver a resignar las libertades y la educación por temor y desconocimiento", sostiene la funcionaria, en una especie de intento de excusación para poder seguir haciendo política contra la ciencia.Allí señaló que de eso trata, según dijo, "El día que ir a la escuela fue noticia", su libro, que sostuvo que contiene "una mirada, como mamá y como ministra, sobre la pelea que dimos - se incluye - con familias y docentes contra el autoritarismo y la improvisación del gobierno nacional."Luchamos por la presencialidad como luchamos por todo lo que implica una mejora en el sistema educativo", dice a contramano de la comunidad educativa, sumamente crítica en su conjunto respecto de las políticas educativas del gobierno porteño.