Habla Cristina: expectativa en el Frente de Todos ante su discurso

Mientras la interna que atraviesa eldespués de las elecciones 2021 y que se disparó con la firma del acuerdo con el FMI continúa navegando arriba de una especie de oleadas, que a veces parecen ir hacia un apaciguamiento y otras se intensifican, hoy por la tardeda un discurso tituladoSucede cuando el kirchnerismo intensifica sus críticas ya no sólo al ministro de Economía,sino que también derivan implícita o explícitamente en el propio presidente. Parece ser resultado de una escucha mutua cruzada, que por ahora es sólo escucha para potenciar diferencias en lugar de encontrar síntesis.Es que luego de las palabras dey el propiofue el ministro de Seguridad,, quien respondió que, ya que, interpretó, "buscan voltear un muñeco para hacerlo daño a Alberto” y "mientras que "el poder político (del ministro de Economía) es el Presidente de la Nación”. Fue una respuesta abierta a los dichos del ex titular del bloque deEn ese sentido el "Cuervo" Larroque recogió el guante. Consultado en Urbana Play acerca de si el kirchnerismo puede abandonar la coalición que llegó al poder en 2019, respondió:En ese contexto que hoy por la tarde la ex presidenta de la Nación durante dos mandatos volverá a hablar. CFK hará uso de la palabra en público en Resistencia, a las 17 hs., en el marco de un evento en el que la Universidad Nacional del Chaco Austral le entregará un doctorado Honoris Causa. Su ponencia tiene un nombre que se dio a conocer a fines de la semana pasada., se llama. Algunos interpretan inevitable leer allí, y en el contenido que se conocerá en 48 horas, un mensaje sobre la coyuntura. Otros, lo niegan. Lo cierto es que en redes sociales y canales de difusión militante la actividad se movió, por lo que algo de lo primero tiene que haber, pese al hermetismo.No es un dato menor quevolvió a usar el sello de Unidad Ciudadana en medio de la interna con Alberto Fernández. La vicepresidenta utilizó el nombre y el logo que usó para las elecciones de 2017 en la provincia de Buenos Aires, para convocar a un acto junto a Jorge Capitanich en el que recibirá el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. En el flyer de convocatoria del acto aparece el sello de Cristina y no figura el del Frente de Todos.Esto podría leerse desde dos perspectivas: podría ser un regreso al sello político del 2017 teniendo en cuenta que el gobernador chaqueño es uno de los dirigentes con capacidad para competir en las elecciones del año que viene, incluso en una primaria contra el albertismoLa mirada del Gobierno, específicamente de los sectores apuntados por el kirchnerismo en sus críticas, expresa temor de que esta vez los dardos concretos partan de ella. Juzgan que esos "ataques" agregan presión a la economía y que, más allá de la guerra, la inflación también es empujada por la inestabilidad política. A partir de esa lectura, el presidentehace saber su entorno públicamente y en off también, quiere retomar el centro de la escena política con una agenda activa y de mayor rol protagónico, pero de gestión y no de las internas del FDT.Es que desde la Casa Rosada intentan bajar la tensión de la interna del Frente de Todos. Sucede un día antes del discurso que dará la vicepresidenta Cristina Kirchner en Chaco. Este viernes recibirá el Doctorado Honoris Causa de Universidad Nacional del Chaco Austral y hay alta expectativa por sus palabras., destacaron ayer desde el riñón de Alberto Fernández.En tanto el presidente encabezó dos actos en donde se encargó de realizar anuncios, que tal vez en otro momento hubiera relegado en sus funcionarios. Hoy tiene otros dos más.y con todos los ministros sentados alrededor de la mesa después de seis meses complicados, algo que baja el tono a las discusiones.Sin embargo, la agenda de la interna existe. El kirchnerismo evalúa de manera negativa las decisiones de la política económica, principalmente el bolsillo de las personas y la distribución del ingreso, por lo que busca una resolución a esa cuestión que además mejore las perspectivas del FDT para 2023.Por eso la erosión sobre Guzmán que también se extiende a los ministros. Alberto trabaja en esto también y todo indica que busca que la tensión baje pero sin hacer cambios. El 25 de mayo habría un "relanzamiento" del Gobierno, pero el reemplazo de ministros no está entre los planes. Parece ser que el kirchnerismo lo sabe y por eso la tensión en lugar de bajar, escala.Por eso la incógnita de qué dirá Cristina esta tarde, aunque el título de la ponencia sugiere cuestionamientos generales que podrían y serán extendidos al FDT, seguramente. Su última aparición fue para la apertura de sesiones deDio un discurso potente contra la desigualdad, rodeada de dirigentes de los sectores cercanos. No hubo albertistas ni massistas presentes. Y se hizo presente un solo ministro del Poder Ejecutivo.CFK, con la famosa frase- que es cierto que ya la había dicho varias veces antes incluso de la existencia del FDT pero eso no quita reafirmarla en este contexto -, dijo que el verdadero poder está en la toma de decisiones respaldadas por el pueblo en función de sus necesidades. Asimismo cuestionó que los gobiernos no determinen políticas de Estado contra la desigualdad.Habló de guerra que impone Rusia en Ucrania y apuntó contra las grandes potencias que sancionan a naciones que cometen delitos solo cuando les conviene en función de otros intereses, cosa que no hicieron ante la invasión y guerra por las Islas Malvinas provocada por Reino Unido., dijo ante el aplauso del público.