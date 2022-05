Cristina: Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea no es

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió la distinción de la casa de altos estudios y brindó una ponencia sobre "Estado, Poder y Sociedad". La distinción fue otorgada por la Universidad Nacional del Chaco Austral. Su rector, Germán Oestmann, dijo: “Esta distinción es para usted, por haber sido la primera mujer presidenta. En la provincia de Chaco tenemos una presidenta en la Corte Suprema, en la Cámara de Diputados y tenemos una vicegobernadora. Esto no es casualidad”.

Otra vez refiriéndose a Alberto, sostuvo: “Se cumplen tres años del video en el cuál le comunique la decisión que había aceptado. Si hubiera sido una disputa de poder, hubiera elegido al presidente del partido Frente Renovador, o a (Héctor) Daer de la CGT, o a (Emilio) Pérsico de los movimientos sociales. Elegí a una persona que no representaba a ninguna agrupación política. ¿Alguien puede pensar que yo puedo decidir las cosas por una cuestión de enojo o poder?”

, sostuvo la ex jefa de Estado.En otra línea, destacó la política de empleo y el sistema productivo de China y criticó el aumento de las tarifas de servicios públicos., sostuvo.También señaló que “había quienes creían que de la pandemia íbamos a salir más buenos, pero no creo eso”. “Nadie se vuelve generoso porque vivió una pandemia. No es un problema de buenos o malos. Es un problema de intereses”, dijo al mostrar diferencias con sectores de la oposición.se preguntó Cristina que luego de enumerar al poder judicial y legislativo, hizo hincapié en el Ejecutivo.. Yo no le pegue a nadie, a mi no me pegó nadie. O sea, lo que está pasando en el Poder Ejecutivo no es”, sostuvo al minimizar las diferencias con el presidente Alberto Fernández.Y remarcó: “Para Cristina,No obstante, dejó entrever ciertas inquietudes nuevamente con funcionarios nacionales., sostuvo.