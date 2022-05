Los casos de Covid aumentaron entre un 35 y 40% en una semana

en las próximas semanas el gobierno bonaerense buscará "abrir a toda la población" la cuarta dosis contra el coronavirus.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advirtió ayer que "están aumentando en un 35 o 40 por ciento los casos de coronavirus respecto a la semana anterior", pero aclaró que hasta el momento esto no se traduce en un incremento de las internaciones., señaló el ministro en declaraciones efectuadas a radio Delta.De todas maneras, aclaró que, pese a la suba, no hay un aumento "todavía a velocidades como fue en enero y no vemos todavía un aumento en las internaciones"."Con estas nuevas variantes, de la Omicrón para acá, lo que antes conseguimos con dos dosis, ahora lo conseguimos con tres dosis. Es importante que se la den todos. Está libre la tercera dosis, los que son mayores de 50 años y pasaron cuatro meses de la tercera, se pueden dar la cuarta, y es recomendable", agregó el funcionario provincial.Kreplak sostuvo quey señaló que, "como cambia un poco el virus, lo que antes se conseguía con dos dosis ahora se consigue con la tercera, con la cuarta dosis llegamos a niveles de eficacia muy altos, del 90%".En ese marco, adelantó queAl ser consultado sobre la gestión durante la pandemia, el funcionario provincial dijo que "se tuvieron que tomar decisiones muy fuertes"."Es necesario hacer los modificaciones sistémicas para que los ministerios de Salud tengan un rol central y que cuando toman una decisión todo el sistema responda", consideró.Sobre ese punto, Kreplak cuestionó a dirigentes de la oposición quienes hicieron declaraciones "diciendo todo lo contrario, que es la destrucción del sistema público de salud"., aseveró el ministro.En ese marco, precisó que en la provincia de Buenos Aires "no hubo desigualdad en la enfermedad". "Los más pobres no se murieron más que los más ricos, y esto pasó con la pandemia por el trabajo enorme que hizo el Estado. Sin embargo, esto no pasa en otras enfermedades: cuando uno ve las oncológicas o las cardiovasculares, se enferman mucho más los más pobres que los que tienen más dinero. Si lo logramos con la pandemia, lo tenemos que lograr con el resto. Para eso, necesitamos un Estado más fuerte", postuló Kreplak.