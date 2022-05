Presentan un proyecto de ley para crear el Salario Básico Universal

un monto que será igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto equivalente

El diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman presenta este lunes un proyecto de ley para crear un Salario Básico Universal (SBU), con el objetivo de reducir la pobreza y dinamizar la economía.La iniciativa que cuenta con el respaldo de al menos una quincena de otros legisladores del oficialismo, crearáLa prestación del SUB tendráinformada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC).En tanto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deberá realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales antes del otorgamiento del SBU de modo de corroborar "la real necesidad del individuo y de su grupo familiar".Como contrapartida quienes perciban el SBU deberán a su vez finalizar sus estudios primarios y/o secundarios; realizar talleres de formación profesional y capacitación laboral; talleres de orientación laboral, para la búsqueda de empleo o de orientación al Trabajo Independiente; talleres de Profesionalización del Trabajo Doméstico; y desarrollo de actividades sociocomunitarias.* Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia legal en el país no inferior a dos años.* Tener entre 18 y 64 años, inclusive.* No percibir el o la solicitante ingresos por:- Prestación por desempleo, Programa Progresar, Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” y la Tarjeta Alimentar del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”.- Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado con ingresos brutos anuales superiores al establecido para la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.- Actividad laboral independiente encuadrada en la categoría “B” o superior del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.- Renta del suelo y renta de capitales, correspondientes a la primera y segunda categoría de ganancias, según lo dispuesto en la Ley de Impuesto a las Ganancias.- El 100% de la prestación, para las personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; se encuentren inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente; se encuadren en el Régimen de Trabajo Agrario y a los trabajadores y trabajadoras declarados en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.- El 50% de la prestación, para las personas que se encuentren inscriptas en la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes y para las personas que se encuentran trabajando en relación de dependencia y perciban ingresos brutos anuales iguales o inferiores al establecido para la mencionada categoría “A”.