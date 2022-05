Guzmán salió a responder críticas internas y deslizó cuestionamientos al último gobierno de Cristina

ahora Martín Guzmán salió a hablar con el objetivo de responder en primera persona su gestión en el Ministerio de Economía y, también, deslizar críticas hacia algunos aspectos del último gobierno de CFK

Tras el potente discurso de la vicepresidentadel último viernes y un fin de semana de relativa tranquilidad en la interna que no logra destrabar el Frente de Todos,El titular del Palacio de Hacienda reiteró su defensa a su programa económico, defendió el acuerdo con el FMI pero a la vez que no eludió la posibilidad de discutir ideas. "Si el debate lleva a la Argentina a construir un sentido común que le permita salir de lo que por tanto tiempo hemos vivido de mucha inestabilidad del rumbo y nos pone en un lugar de mayor firmeza para seguir un rumbo estable es bienvenido", dijo en declaraciones a Urbana Play., añadió el ministro, iniciando el segmento en que deslizó críticas hacia el pasado.El ministro hizo una evaluación del último gobierno de Cristina y le elogió la política social y la inversión en ciencia y tecnología, pero, según evaluó, en el último tramo hubo "problemas de consistencias macroeconómicas"., comenzó su evaluación Guzmán respecto a los subsidios implementados hasta ahora para defender el plan de segmentación que está llevando a cabo el Gobierno.Sostuvo que "se apunta a que un 10% de capacidad económica plena se le vayan retirando el subsidio y afronten el costo del servicio, que esos recursos queden liberados para otra cosa que el país realmente necesita" y enfatizó que "es un cambio estructural en cómo administrar la política de tarifas y subsidios energéticos", del cual están "convencidos de que le hace bien al país”.Segú Guzmán, en el último gobierno de Cristina. Y destacó:"Hubo ciertos avances muy importantes que muchos nos beneficiamos, por ejemplo yo personalmente, en el 2004 que tuve una beca en el Conicet que me dio el tiempo y los recursos para pensar, para aprender”, detalló Guzmán.Pese a puntualizar sobre la protección social muy activa y la recuperación de jubilados y jubiladas, el funcionario insistió en las "inconsistencia macroeconómica" y que "hubo una evolución en la cual la dinámica externa era insostenible" en el último tramo de la gestión kirchnerista."En la Argentina la principal limitante a sostener el crecimiento económica es la restricción externa”, subrayó. En esta línea, enfatizó que el actual gobierno, justamente, busca "unir el corto plazo con el mediano plazo para que los logros en la Argentina se sostengan en el tiempo, que haya progreso sostenido”.Guzmán anticipó hoy que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de “abril es menos malo que marzo", cuando la inflación trepó 6,7%, y afirmó que “es una obviedad” que tiene que adelantarse el aumento del salario mínimo, vital y móvil, que tradicionalmente se concreta en el segundo semestre del año.Consultado sobre el proyecto presentado por el diputado, que busca adelantar a julio aumentos pautados por el Consejo del Salario, Guzmán dijo estar de acuerdo, pero aclaró que debe ser tratado por el Consejo del Salario.En la misma línea aclaró que no fue consultado sobre la iniciativa presentada el viernes por senadores del Frente de Todos, que buscan impulsar una nueva moratorio jubilatoria. "No nos consultaron", respondió ante la inquietud de la periodista María O'Donell.Guzmán defendió el acuerdo que firmó con el Fondo y advirtió que no haberlo hecho habría significado un "ajuste" porque "no iba a haber dólares"., dijo.En esta línea, se refirió a las críticas por el acuerdo con el FMI desde el sector más duro del kirchnerismo y la oposición y remarcó que "te golpean de todo lados", por lo que pidió "construir un sentido común"."Yo no tuve a nadie a mi izquierda", dijo respecto al momento de la negociación con los privados e hizo referencia a la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires en un intento por sostener que la postura del Gobierno nacional fue más dura que la del gobernador, sostuvo.