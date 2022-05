Ritondo comparó a Macri con Messi y al partido de Milei con Mandiyú de Corrientes

el diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo se burló de La Libertad Avanza y Javier Milei, al referirse a la invitación pública para que Mauricio Macri dispute una interna allí comparando a ese espacio político con Mandiyú de Corrientes y al ex presidente con Lionel Messi, el mejor futbolista del mundo durante la última década

Es como pedirle a Messi que juegue para Deportivo Mandiyú. https://t.co/tgX2R7WnMU — Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 8, 2022

Vos tambien podes venir a "Mandiyu", aca hay mistica, hinchada y ponemos huevos.



Todos sabemos que vas a estar mas comodo que con los amargos de los radicales, que te deben tener los huevos al plato. https://t.co/IG4mEuS2xE — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 8, 2022

Sin pelos en la lengua,, fue metáfora futbolero que utilizó en sus redes sociales el ex ministro de Seguridad bonaerense para bajarle el precio a la propuesta que deslizó el legislador porteño liberal Ramiro Marra, tal como había hecho antes el propio Milei, invitando a sumarse a su espacio al ex mandatario.Horas atrás, Marra barajó la posibilidad de que el fundador del PRO desembarque en la coalición dejunto a “los halcones”, en un claro mensaje hacia el sector más conservador de, que encuentra ideas y tonos cercanos a los de las filas conducidas por el diputado nacional Milei.Pero el cruce no quedó allí, ya que el legislador porteño recogió la chicana futbolera de Ritondo y le extendió la invitación:En esa línea, le insinuó que en el sector liberal “va a estar más cómodo que con los amargos de los radicales", quienes según Marra leTodo inició con los constantes guiños de Macri y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich a Milei. Luego el debate se acrecentó al momento en que, desde Juntos por el Cambio, en una reunión federal, descartaron la hipotética llegada del economista a la coalición, a raíz de sus notorias diferencias con la UCR, la Coalición Cívica y la plataforma del PRO que encabeza el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, junto a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y el diputado Diego Santilli.Ahora, a un año de las elecciones presidenciales, Marra acercó publicamente la propuesta para que Macri juegue en la interna frente a Milei, situación que por el momento no fue bien recibida por dirigentes del PRO.