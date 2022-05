Paro de colectivos: la UTA definió que se levanta la medida y confirmó que extiende la conciliación obligatoria

la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) definió este lunes no realizar el paro de 72 horas anunciado para el transporte en el interior del país. De todas maneras, adelantó que se extenderá por otros cinco días para continuar la negociación.

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria,Desde la UTA, apuntan a que los trabajadores de las provincias perciban idéntico incremento salarial que el otorgado a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El objetivo es que el sueldo básico de los choferes de transporte llegue al piso de $150.000.En un comunicado difundido la semana pasada, la UTA había advertido que el sector está dando "cabal cumplimiento a la conciliación laboral obligatoria" dictada semanas atrás, luego de un paro convocado para ese momento."Hemos pedido tanto al Estado nacional, como a las provincias y al sector privado, que se comprometan a buscar la solución del acuerdo salarial pactado con los empresarios, con el fin de no vernos involucrados en disputas políticas ajenas al interés de los trabajadores. Pese a ello, no han dimensionado la magnitud del problema planteado, dilatando la firma del acuerdo del aumento salarial", sostiene el texto difundido por la UTA.Y cerraron con una advertencia. "Con los sueldos no se juega; son el sostén de nuestras familias. Queremos nuestro aumento debidamente ganado", indicaron en UTA.