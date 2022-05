Alberto se reunió con Pedro Sánchez en España y dio el puntapié inicial a su gira europea

El presidentellegó esta mañana, a las 5.00 (hora argentina) al aeropuerto de Barajas de la ciudad de Madrid, para dar comienzo a una agenda de trabajo que incluye hoy encuentros con su par de España,, y con el rey Felipe VI.En ese sentido, Fernández mantuvo un encuentro con el jefe de Gobierno de España, Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, en su primera actividad de la gira que realiza esta semana por Europa.Fuentes oficiales confirmaron que, al término del encuentro de ambos mandatarios, del que también participa el cancillery los otros miembros de la comitiva, se difundirá una declaración de prensa conjunta. A su arribo al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, el mandatario fue recibido por el embajador argentino ante ese país, Ricardo Alfonsín.El jefe de Estado viajó acompañado por el canciller, Santiago Cafiero; la portavoz Presidencial,; los secretarios General de la Presidencia,y de Asuntos Estratégicos,y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales,Alberto Fernández tendrá hoy una jornada intensa en Madrid donde se reunirá con su par español, Pedro Sanchez.Los vaivenes que atraviesa la Europa post pandemia por un conflicto bélico que se extiende más tiempo de lo esperado entre Rusia y Ucrania, afectando humanitaria, social y económicamente a todo el continente, serán el eje de los encuentros bilaterales que mantendrá el jefe de Estado argentino esta semana.Como presidente de la CELAC, Fernández buscará también promover el diálogo con la Unión Europea desde ahí.En la misma sintonía se verá mañana con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el viernes o sábado con el francés, Emmanuel Macron.Los españoles, los alemanes y los franceses comparten en los últimos meses el mismo asombro por la brusca oscilación de los precios minoristas (algo bastante más común para los argentinos) y de los comodities (algo que hace tiempo no ocurría de manera global a causa de una guerra). Son momentos en que las autoridades europeas definen estrategias para afrontar, por ejemplo, niveles inéditos de inflación que no registraban hace décadas.Fernández quiere escuchar en persona sus planes, buscará interiorizarse de cada caso particular, a fin de poder analizar con mayor precisión el tenor del impacto en Latinoamérica.A la espera de una cifra similar sobre abril que el Indec publicará este jueves, conocer el panorama global resulta fundamental.Los primeros funcionarios en confirmarse para acompañarlo fueron el canciller Santiago Cafiero y la portavoz Gabriela Cerruti.Finalmente, el mandatario nacional acordó con el titular de Hacienda que permanezca en el país atendiendo a la agenda local en una semana convulsionada por las audiencias por las tarifas eléctricas y el dato oficial de la inflación de abril que se conocerá este jueves. Quien podría sumarse, es el presidente de la Cámara de Diputados,. Un viaje relámpago directo a Alemania es una posibilidad que llegó a oídos de miembros de la comitiva en los últimos días.El Presidente participó ayer al mediodía de un encuentro organizado por los trabajadores de Sanidad. Antes de subirse al avión que lo trajo a Madrid pasó por Olivos para despedirse de la primera dama, Fabiola Yañez, y de su hijo Francisco