Patricia Bullrich dijo que la Argentina debe ir hacia un "cambio cojonudo, difícil y con dolor"

Patricia Bullrich se presentó en la cena anual de la Fundación Libertad, al igual que sus correligionarios de la conducción del PRO, y protagonizó allí un discurso en el que nuevamente expuso las diferencias entre los "halcones" y las "palomas" que divide a Juntos por el Cambio e incluso pone en tela de juicio su futuro

, lanzó Bullrich.Durante su breve discurso, la referente del PRO insistió en esa misma línea: "¿Qué vamos a elegir los argentinos? ¿Qué vamos a elegir para nuestro futuro?". Y se autocontestó. "Yo hoy le digo hay un solo camino: el camino del cambio profundo, valiente, cojonudo de una Argentina que necesita salir", cerró.El evento tuvo como principales oradores el expresidente Mauricio Macri, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y como encargado de la inauguración se presentó Horacio Rodríguez Larreta, quien lanzó un fuerte mensaje en el que reclamó más diálogo en Juntos por el Cambio bajo la hipótesis de que el "cambio" que proponen los halcones no se puede realizar sin "consensos" una vez en el gobierno."Juntos por el Cambio tiene la doble responsabilidad de fortalecer la unidad, acordar un plan de desarrollo, y trabajar muy unidos y hablándole siempre a la sociedad con la verdad para contar con legitimidad y mandato social para encarar las transformaciones y lograr sostenerlas en el tiempo. Porque el cambio, si no se sostiene en el tiempo, más que cambio es una anécdota”, señaló el jefe de Gobierno porteño.En ese sentido, dijo que "se necesitan más agallas para dialogar con quien piensa distinto que para tirar piedras", y advirtió en una evidente alusión a la dura interna entre "halcones" y "palomas" que vive el PRO. En esa línea señaló que "Juntos por el Cambio tiene la doble responsabilidad de fortalecer la unidad" y reafirmó la unidad del espacio al remarcar que "es inquebrantable"."El próximo gobierno de la Argentina tiene que ser sí o sí un gobierno de coalición. La legitimidad que surge de una elección ganada con el 50% + 1 de los votos ya demostró no ser suficiente para impulsar las transformaciones que necesita nuestro país. Sin apoyo político, no hay transformación posible ni sostenible", aseguró Rodríguez Larreta en el encuentro que tuvo lugar en Parque Norte y del que participó Mario Vargas Llosa.Por su parte, Macri hizo llamado a Juntos por el Cambio y afirmó que "tenemos que sentir un llamado a demostrar que queremos revertir la oportunidad que perdimos". "No siempre acompañar lo políticamente correcto, lo que suena bien y lo que evita los conflictos de crecimiento: hacer lo que hay que hacer”, afirmó el expresidente.