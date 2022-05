Nómades digitales: Argentina lanza una visa para extranjeros que quieran trabajar de forma remota en el país

Los “nómades digitales” son personas que suelen tener entre 20 y 45 años y tienen “un perfil distinto al del turista

El Gobierno nacional lanzó este martes una nueva modalidad de residencia para “nómades digitales”, extranjeros que teletrabajan y decidan elegir Argentina para establecerse.“Es lo que viene de cara al futuro del trabajo. Es para personas que, por las particularidades de su profesión, tienen un estilo de vida que les permite viajar y trabajar desde cualquier lugar. Queremos traerlos a Argentina para que lo hagan en nuestro país”, señaló la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano., planteó. “Gastan dos veces más que los turistas porque están más tiempo, tienen más planificación. Trabajan cuatro, cinco horas y después van a un restaurante, al supermercado, contratan un servicio de telefonía o Internet, cosas en las que los turistas no suelen gastar -detalló la funcionaria-. Son personas con alto nivel adquisitivo porque tienen alta formación, generalmente de Estados Unidos, Europa o países que ya están en la era digital y permiten no hacer tareas presenciales, como pasa en Perú o México”.La visa, agregó la funcionaria,“Este es un visado que no existía acá, pero que ya lo tienen otros países”, detalló."Se trata de un visado específico para personas que, además de prestar servicios en favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior, son extranjeras nacionales de países que no requieren visa de turista para ingresar a Argentina", indicó.Las personas que apliquen para esta residencia obtendrán durante su estadíaAerolíneas Argentinas ofrecerápara que los “nómades digitales” lleguen al país y para que luego puedan hacer turismo. “Cada provincia además irá agregando beneficios. Argentina es muy atractivo, siempre lo fue y quizás ahora algunos pueden quedarse por más tiempo”, indicó la titular de Migraciones.En un acto en el Centro Cultural Kirchner, encabezado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se presentó el sitio web a partir del cual