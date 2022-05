ARA San Juan: mientras está en EEUU, Macri fue autorizado a viajar a Arabia Saudita y Qatar

Mauricio Macri fue autorizado nuevamente a salir de la Argentina entre el 20 y el 27 de mayo para viajar por sus asuntos en la FIFA a Arabia Saudita y Qatar, en el marco de la causa en la que está procesado por espionaje ilegal a familiares de víctimas del submarino ARA San Juan

Macri estuvo fuera de la Argentina pese a estar procesado por un delito de extrema gravedad alrededor de dos meses, desde octubre pasado

El nuevo visto bueno de la justicia, pese a su procesamiento que está en etapa de evaluación,. Ahora, días después de retornar al país, viajará nuevamente hacia sus nuevos destinos.El defensor del líder PRO,, le había pedido al juzgado dela autorización, quien, como siempre, concedió. Lo que en realidad hace el abogado es solicitar el permiso, por un lado, y alegar las razones y destinos por otro en un legajo reservado. Eligió esa modalidad desde que demandó aval para que el expresidente fuera a Italia a jugar el Mundial de Bridge., la entidad que lidera desde enero de 2020 y que le sirven para viajar y abrir paso al lobby internacional.Desde la escandalosa indagatoria que le tomó el juezen octubre del año pasado bajo un show mediático montado por el PRO, Macri estuvo al menos dos veces en Qatar, país sede del próximo mundial. También puso pie en Arabia Saudita a finales del año pasado. En ese momento, explicó ante la Justicia que había sido invitado por el príncipe gobernante Mohamed Bin Salam.Según los cálculos de la abogada querellanteCarreras buscó que la Cámara Federal apartara a Ercolini cuando anticipó que iba a autorizar los pedidos para viajar al entender que como expresidente tiene actividad en el exterior, pese a que los motivos que mayormente alega Macri - mundial de bridge o actividades FIFA - poco tienen que ver con una agenda desde su rol de ex mandatario.No obstante, el tribunal ratificó al juez al frente de los expedientes que hasta diciembre pasado tramitaron en el juzgado federal de Dolores.Macri está procesado por las tareas que la AFI hizo sobre los parientes de los 44 tripulantes desde que el submarino se hundió hasta que fue hallado un año después. El expresidente no es el único imputado en el expediente ni el único en esa condición que viaja para hacer negocios vinculados al fútbol: Gustavo Arribas, ex titular de la AFI y su amigo más “acostumbrado a las trampas”, también hizo varios viajes a los Emiratos Árabes Unidos y ya le avisó al juez Ercolini que posiblemente deba viajar en las próximas semanas.En las últimas semanas el expresidente logró el primer aval de Comodoro Py para que caiga su procesamiento por parte del fiscal, que le pidió a la Cámara Federal porteña que lo anule porque no habría podido defenderse como era debido y que se lo vuelva a indagar. Tras ese espaldarazo, deben resolver la situación del líder de Macri los camaristasLos tres fueron puestos a dedo en sus cargos por Macri y/o lo visitaron frecuentemente en Olivos y Casa Rosada durante su mandato. En el caso de Llorens y Bruglia, en otro expediente de espionaje desconocieron los testimonios de los propios espías procesados y dijeron que no existió un plan masivo de espionaje durante el gobierno de Cambiemos.