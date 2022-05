Macri reclamó declarar "servicio esencial" a la Educación, pero en su gobierno la ajustó un 35%

el ex presidente Mauricio Macri reclamó que se declare a la educación como un "servicio estratégico esencial" en el marco de un proyecto de ley que busca que haya clases incluso en los días de paro docente

Declarar a la educación como un servicio estratégico esencial -como los hospitales o la distribución de agua- significa que no puede interrumpirse nunca, incluso cuando un gremio decida parar. Acompaño este proyecto para asegurar que los chicos no pierdan un solo día de clases. https://t.co/BFfy6JXThm — Mauricio Macri (@mauriciomacri) May 11, 2022

usuarios de redes sociales le recordaron que durante sus cuatro años de gestión ajustó un 35% el presupuesto en Educación, propició que sus funcionarios - como María Eugenia Vidal Patricia Bullrich - se quejaran de que había "universidades por todos lados" y dijeran que "los pobres no llegan" a las casas de altos estudios, e incluso fue autor de la tristemente célebre frase de "caer en la educación pública"

¿Ahora pide declarar a la educación como servicio estratégico esencial? Durante su gobierno redujo el presupuesto educativo más del 35%. Siempre, #Memoria https://t.co/W00UkpIBVJ — Dante López Foresi 🇦🇷 (@DanteForesi) May 11, 2022

Desde su estadía en los Estados Unidos, país al que pidió permiso para viajar debido a que está procesado por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan,Se sumó así a una iniciativa del diputado nacional de Juntos por el Cambioen el Congreso. "Declarar a la educación como un servicio estratégico esencial -como los hospitales o la distribución de agua- significa que no puede interrumpirse nunca, incluso cuando un gremio decida parar", escribió en su cuenta de Twitter Macri.Ante tal afirmación,Este miércoles cerró su intervención para apoyar el proyecto legislativo de Finnochiaro con una frase: "Acompaño este proyecto para asegurar que los chicos no pierdan un solo día de clases"."Calculamos que en Argentina desde 1983 hasta hoy se han perdido casi 6 años de clases por días de paro, algo que en la Era del Conocimiento no podemos regalar. Vamos a defender el derecho de nuestros chicos y adolescentes a educarse en las escuelas, siempre abiertas y con clases", argumentó, por su parte, el diputado respecto de su propuesta.