Aníbal Fernández bancó la reelección de Alberto y abrió la chance a una interna con Cristina en 2023

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, revalidó su apoyo al presidente Alberto Fernández en la interna que atraviesa el Frente de Todos, lo consideró el mejor candidato del peronismo para las elecciones presidenciales de 2023 y dejó abierta la chance de que se produzca una PASO contra Cristina Fernández de Kirchner si la vicepresidenta deseara "competir"

Sucede luego de que, desde Europa, el mandatario le respondiera por primera vez con sus propias palabras las críticas a Cristina y confirmara que piensa postularse a un segundo mandato.En concreto, el funcionario fue categórico para expresar su alineamiento ante una posible candidatura de Fernández., sostuvo.Consultado en una entrevista con El Destape acerca de posibles internas que hubiera en el peronismo y específicamente ante la posibilidad de que sea la propia Vicepresidenta quien deseara ir por la Casa Rosada, respondió:Sin embargo, el ex jefe de Gabinete y ex ministro de CFK opinó que todos los sectores del Frente de Todos deberían hacer un esfuerzo para conseguir la unidad, e incluso señaló que nunca se va a ir de al lado de Cristina porque la considera su familia."Para resolver este tema hay que poner un poquito de garra, si ponemos un poquito de ganas todos lo hacemos. Yo no soy rupturista ni en pedo, juego a morir para que todos nos sumemos. Aprendí a ser frentista con Juan Perón, ¿Cómo no lo voy a ser con los nuestros? Cristina es mi familia, aunque esté enojada y aunque no me hable con ella. Es mi familia y yo de ahí no me voy a ir de ahí nunca", expresó.En ese sentido,En tanto, respaldó las declaraciones de Alberto respecto del “gesto de autoridad” que - según opinó - tuvo el mandatario al advertir desde Alemania que removerá a los funcionarios que se opongan a los aumentos de tarifas y reducción del esquema de subsidios a la energía.“Es un gesto de autoridad histórico. Las políticas las fija el Presidente, si hay alguien pone palos en la rueda debería correrse y trabajar en otro lugar”, definió.En ese sentido, apoyó la quita de subsidios y los aumentos segmentados: “No hay ningún país del mundo que pueda funcionar con subsidios en estos términos. Hay que ir ordenándolos alguna vez”.