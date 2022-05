Ricardo Alfonsín: "Si la UCR sigue en Cambiemos, de radical sólo tiene el nombre"

El Embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín se refirió al viaje del Jefe de Estado -Alberto Fernández- a Europa, "lo vi muy bien, muy dispuesto a trabajar y muy entusiasmado con las reuniones que habíamos tenido con el Presidente y el Rey" y manifestó que no lo vio "para nada en la interna" y que su principal adversario es el neoliberalismo, "el Presidente no está para enojarse o reaccionar molesto porque le planteen diferencias".Sobre el rol de Alberto indicó que "está para sintetizar, para llevar tranquilidad y saldar las diferencias y eso hace el Presidente" y acotó que el neoliberalismo "no son las políticas que van a resolver los problemas del país, cosa de la que estoy convencido yo también". "Hubiera sido un error mucho más grande que se hubieran aplicado las medidas que pedía la oposición", lanzó en diálogo con Futurock."Por eso discrepo mucho con mi partido cuando se asocia a fuerzas que creen lo contrario" explicó y advirtió, con relación al radicalismo, "yo voy a independizarme bastante, porque pertenezco a la UCR por las ideas que representaba y si deja de representar esas ideas se podría decir que de radical el partido, si sigue en Cambiemos, solo tiene el nombre".A su vez expresó, "la gente va a empezar a comprender y revalorizar antes de 2023 lo que ha sido esta gestión, en que contexto se tuvo que desenvolver, la vocación por el diálogo, la preocupación por las instituciones, que ha estado no demasiado correspondida por la oposición" y acotó que "se está empezando a mirar la gestión está desde una perspectiva diferente".Para cerrar, Alfonsín retomó la gira presidencial, aseguró que "si la duración de las reuniones hablan de la importancia, la conclusión es que eran importantes y que interesaba mucho" y destacó que Alberto "puso voz a ciertas regiones de América Latina a las que afecta especialmente la guerra". "Acá están viviendo el tema de la energía con mucha angustia y están tratando de sustituir la provisión de gas y Argentina podría enviarlo", concluyó.