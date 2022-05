Correo Argentino: Comodoro Py sale de caza contra el Estado para defender a Macri por la deuda

Comodoro Py reaccionó al nuevo intento del Estado por cobrar la multimillonaria deuda que la familia de Mauricio Macri mantiene a través de Correo Argentino desde hace más de 20 años y reactivó una ofensiva judicial contra Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado, la fiscal que frenó la autocondonación que ensayó el ex presidente durante su mandato y el titular de la Inspección General de Justicia

La Sala III de la Cámara de Casación, con los jueces opositores Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi en su integración, ordenó horas después del pedido de Zannini para que la Corte no intervenga y siga el proceso de quiebra como indica la ley investigar al actual procurador del Tesoro, a la fiscal Boquín y al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen

Como era de esperarse por los antecedentes,Todas las acciones de una gran parte de la justicia y el emporio empresarial de los Macri son para retrasar, si es posible eternamente, el pago de la deuda. Y, como en este caso, la reacción de Comodoro Py fue casi automática., punta de lanza de la defensa de los intereses del Estado desde la Procuración del Tesoro,¿Qué otra maniobra? Si envía o no a la Justicia porteña el expediente para desplazar a la fiscal, la funcionaria judicial que frenó la autocondonación que Macri ensayó durante su presidencia, y a la jueza, la magistrada que luego de años de demora finalmente decretó la quiebra de Correo que se trasladaría a SOCMA y, así, a la ex familia presidencial.Zannini sostuvo que todo es para demorar más el pago de la deuda, que lleva más de 20 años sin resolverse, y que las camaristas, las dos que frenaron la quiebra (la tercera jueza se definió de la mano de la ley a favor de la continuidad del proceso), complacieron a los Macri con argumentos irregulares.El fallo que Zannini cuestiona es de la Sala B de la Cámara Comercial. Su actual conformación tiene a Ballerini y Uzal, la sorteada para desempatar, quienes votaron a favor de los Macri. Y a la nueva integrante del cuerpo, que llegó por concurso,, evidenció que suspender todo hasta que la Corte resuelva contradice la ley de Concursos y Quiebras., argumentó Zannini. "Es una pieza más para que este proceso supere todos los récords de demora”, agregó.La suspensión de todo fue un pedido de Socma Americana, la controlante de Correo Argentino, del 21 de junio de 2021. Es decir, los hermanos y sobrinos de Macri, que no figura en los papeles pero sí ellos. Este hecho también es ilegal ya que la deudora es Correo Argentino y no su controlante.Lo que Casación hizo, en concreto, es revocar un fallo de la Cámara Federal y hacer lugar a un recurso que presentó Correo Argentino SA y reabrió la investigación en contra de estos funcionarios. El tribunal sostuvo que hay medidas de prueba pendientes “que podrían arrojar elementos conducentes a la investigación”.Entre esas medidas se destaca el pedido a la justicia comercial del expediente del concurso, que la Procuración General de la Nación informe si existen sumarios iniciados contra la fiscal Boquín, y que se disponga un registro de llamadas entre los teléfonos de Boquín, Zannini, Nissen y la ex procuradora“Hácese notar que ya en su anterior intervención de fecha 22 de octubre de 2020, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal -con distinta integración- al revocar el primigenio archivo de la causa, remarcó la pertinencia de la testimonial ofrecida por la querellante y que debía considerarse también la conducencia y alcance de las demás diligencias propuestas y, en esa línea, ordenó la continuidad de la pesquisa”, destacó en su voto el juez Borinsky, asiduo visitante en secreto de la quinta presidencial cuando Macri era presidente.La causa comercial del Correo Argentino SA espera a la Corte. Es por la la quiebra decretada el año pasado por la jueza Marta Cirulli. Luego, la Cámara en lo Comercial resolvió frenar el análisis del caso hasta que la Corte Suprema de la Nación defina si el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires es efectivamente una instancia de apelación o no en este proceso.