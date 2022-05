Desde el espacio de Pichetto manifestaron que son "el peronismo del tercer milenio"

El expresidente provisional del Senado a cargo del ejecutivo entre el 21 y el 23 de diciembre de 2001, Ramón Puerta, se refirió al lanzamiento de la precandidatura a Presidente de Miguel Ángel Pichetto, "el peronismo es dinámico, yo creía en la tercera posición, hoy creo en la economía liberal y privatizadora" y añadió que "ese peronismo es el que intentamos rescatar y llevar adelante como el peronismo del tercer milenio".En este sentido se refirió a las internas en Juntos por el Cambio, "Pichetto es nuestro candidato" porque hay que "mantener la unidad" y que "este gran frente opositor se consolide con una fórmula consensuada" y planteó una "interna antes de las PASO" e hizo referencia a la disputa entre Menem y Cafiero., lanzó en diálogo con Futurock.A su vez, hizo alusión a los dichos de Macri que criticó a Evita y Perón y pidió 'erradicar el populismo', "yo no creo que Mauricio siga diciendo eso, hay una clara diferencia entre peronismo y kirchnerismo" y resaltó, "respeto al kirchnerismo, están en todo su derecho de levantar la historia de los 70 y el alfonsinismo pero yo soy peronista". Aseguró que "tienen que diferenciar el peronismo y el kirchnerismo" y sostuvo que "está hablando del año '45, yo no le voy a discutir la historia a nadie, es el error que tienen varios dirigentes políticos".Puerta también reivindicó el gobierno menemista, "en el relato se pierde pero hubo más de una década con inflación 0, hubo otros errores pero la inflación la bajamos nosotros" y acotó que "en lugar de corregir errores, fuimos potenciándolos". Remarcó que buscan "rescatar esa vigencia de vanguardia que ha tenido el peronismo, en el '89 la hiper la solucionamos nosotros, en 2001 también" y defendió las políticas implementadas, "yo hice 17 privatizaciones exitosísimas".señaló y completó, "el hecho que haya entrado (a la política) permite que en el algún momento dialoguemos, nace criticando a la casta pero la política es lo más importante que hay para el sistema democrático". Subrayó que no comparte el discurso de "todos los políticos son un desastre" y aclaró que "sin política no hay partidos y sin partidos no hay democracia".El exsenador consultado sobre la posibilidad de sumar al libertario expresó, "no soy dueño de Juntos por el Cambio, somos una de las 4 cabezas" y agregó que "es casi ofensivo hablarlo cuando nunca pidió formar parte y nosotros no lo fuimos a buscar". "Estamos hablando de algo que por ahora no se porque lo tenemos que hacer, fue un groso error que en la reunión de la mesa nacional se haya hablado", destacó que "ya llegará el momento, la historia seguirá su curso, ahora nos acerca que estamos todos en la política".Para cerrar indicó quey analizó que "el kirchnerismo se ha convertido en algo transversal, donde hay muchos compañeros pero también está la izquierda democrática y no democrática". Concluyó explicando que las estatizaciones "son conceptos que quizás nos quedamos en el tiempo, ya no hay más esto, las empresas del estado no existen, el estado regula pero no tiene empresas".