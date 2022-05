Cómo fue el papelón del ex secretario de DDHH de Macri que ignoraba la bandera del orgullo trans

Avruj publicó ayer una foto de la Cancillería Argentina, que tenía a sus costados las banderas del orgullo de la comunidad LGBTIQA+ y del orgullo trans, cuestionando como si se hubiera intervenido la bandera argentina.

Edificio de la Cancilleria Argentina. Ninguna concepción o política de Derechos Humanos puede justificar esta ofensa a la bandera nacional. No hay intervención artística que lo justifique. Tampoco fundamento ideológico alguno. Es un agravio enorme que debe ser reparado. Vergüenza pic.twitter.com/LDXaMASkeu — Claudio Avruj (@clauavruj) May 12, 2022

Me debo retractar de mi error. Es la bandera del orgullo trans, no es intervención a la bandera nacional. Pido disculpas. https://t.co/HtLJt1zrmK — Claudio Avruj (@clauavruj) May 12, 2022

El ex secretario de Derechos Humanos del macrismo, Claudio Avruj, protagonizó un hecho insólito en redes sociales al confundir la bandera del orgullo trans con la bandera argentina."Ninguna concepción o política de Derechos Humanos puede justificar esta ofensa a la bandera nacional. No hay intervención artística que lo justifique. Tampoco fundamento ideológico alguno. Es un agravio enorme que debe ser reparado. Vergüenza", escribió en su cuenta de Twitter.Luego tuvo que retractarse y pedir perdón: "Me debo retractar de mi error. Es la bandera del orgullo trans, no es intervención a la bandera nacional. Pido disculpas".No es el prmer papelón público de Avruj. En 2017, defendió el fallo de la Corte Suprema que aplicaba el 2×1 en beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad, de lo que se retractó más tarde.