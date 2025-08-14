Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

El presidente Javier Milei volvió a atacar al gobernador bonaerense Axel Kicillof durante un acto en La Plata. Desde el Club Atenas, lo calificó como “tirano de aldea" y "comunista enano”.El mandatario presentó a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones provinciales del 7 de septiembre. En ese contexto, llamó a "ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”."Vine aquí, a la cuna del populismo, para decirles que la Argentina tiene futuro y que la única forma de recuperarlo es con la libertad", manifestó.El jefe de Estado pidió que los bonaerenses concurran a las urnas. “Quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis. No es causalidad que en la tercera sección electoral, vayan ocho intendentes como candidatos. a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir, lo cual es un fraude moral”, aseveró.“Pero el problema es mucho más profundo y antiguo que Kicillof. Se trata de un Estado elefantiásico, que tras haber montado capa tras capa de burócratas inservibles y militantes rentados", afirmó Milei."Ellos quieren volver a la decadencia. Se han vuelto el principal obstáculo para el progreso de los argentinos. Les duele ver que estamos saneando la economía y que la motosierra les ha cortado los privilegios. Mientras ellos festejan el déficit, nosotros celebramos que el superávit sea una realidad", aseguró.Por último, sentenció: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peores hombres y vaya que los que son bien malos. Estuvimos mucho tiempo mirando para cualquier lado, es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez. Por eso, los bonaerenses de bien no podemos permitir que se salgan con la suya, tenemos que ir a votar, aunque nos quieran hacer votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora. Hay que votar, como si se tratara de un acto de defensa persona”.