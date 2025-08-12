12.08.2025 / LÍNEA SARMIENTO

El olvido de la Obra Pública reflejado en un súper túnel sin destino

Tras casi dos décadas y más de 420 millones de dólares invertidos, el proyecto de soterramiento del tren Sarmiento se abandona definitivamente. La tuneladora quedará enterrada y sellarán el acceso a la obra.


@foto@

La obra ferroviaria más ambiciosa de la Argentina contemporánea terminó convertida en un monumento a la desidia. El soterramiento del tren Sarmiento, anunciado con bombos y platillos hace 17 años, quedó oficialmente cancelado. Con una inversión que superó los 420 millones de dólares y apenas unos kilómetros excavados, el Gobierno decidió poner punto final al proyecto.

La decisión implica que se sellará el túnel y la tuneladora, que en su momento fue símbolo de modernización y promesa de revolución en el transporte ferroviario, quedará sepultada para siempre. El anuncio, que llegó a través del periodista Diego Cabot, confirma el cierre definitivo de una obra que atravesó gestiones de distintos signos políticos, denuncias judiciales y paralizaciones sucesivas.

El proyecto había sido pensado para eliminar pasos a nivel, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad de millas de pasajeros diarios. Sin embargo, la falta de financiamiento, los cambios de prioridades en las políticas de infraestructura y la maraña de problemas administrativos y judiciales fueron diluyendo las expectativas hasta desembocar en este final.

Mientras el túnel se convierte en una cápsula del tiempo del fracaso estatal y empresarial, los vecinos y usuarios del Sarmiento deberán seguir soportando los viejos problemas del servicio. El sueño de viajar bajo tierra, lejos de los embotellamientos y barreras bajas, quedará archivado junto a otros tantos planos inconclusos de la historia reciente argentina.

