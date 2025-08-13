Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

La ministra de Seguridad fue intervenida en el Hospital de Clínicas. Se recupera tras la cirugía de tiroides y suena como candidata a senadora por la Ciudad. En sus redes sociales, se dedicó a hablar de la inflación.
Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 13, 2025
De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad.
Este es el rumbo que lidera el Presidente @JMilei: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin
