Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, fue sometida este miércoles a una cirugía de tiroides, confirmaron fuentes cercanas a la ministra. La intervención estuvo a cargo de un equipo especializado del Hospital de Clínicas, donde la funcionaria permanece en observación.

Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017.



De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad.



Este es el rumbo que lidera el Presidente @JMilei: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin  Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 13, 2025

La ministra es uno de los nombres más fuertes dentro del oficialismo para encabezar la lista de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas. Su eventual postulación es evaluada por la mesa política del gobierno, que la considera una figura con alta visibilidad y capacidad de tracción electoral.Cabe señalar que el entorno de Bullrich confía en que la recuperación será rápida, mientras en la Casa Rosada siguen de cerca su evolución y el impacto que podría tener en la estrategia electoral de cara a los comicios.