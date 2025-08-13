13.08.2025 / CABA

Operaron a Patricia Bullrich: los detalles

La ministra de Seguridad fue intervenida en el Hospital de Clínicas. Se recupera tras la cirugía de tiroides y suena como candidata a senadora por la Ciudad. En sus redes sociales, se dedicó a hablar de la inflación.





La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, fue sometida este miércoles a una cirugía de tiroides, confirmaron fuentes cercanas a la ministra. La intervención estuvo a cargo de un equipo especializado del Hospital de Clínicas, donde la funcionaria permanece en observación.



Según trascendió LPO, el procedimiento se realizó sin complicaciones y forma parte de un tratamiento médico programado. Bullrich continuará con reposo en las próximas horas antes de retomar su agenda oficial.

La ministra es uno de los nombres más fuertes dentro del oficialismo para encabezar la lista de senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas. Su eventual postulación es evaluada por la mesa política del gobierno, que la considera una figura con alta visibilidad y capacidad de tracción electoral.

Cabe señalar que el entorno de Bullrich confía en que la recuperación será rápida, mientras en la Casa Rosada siguen de cerca su evolución y el impacto que podría tener en la estrategia electoral de cara a los comicios.

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

3

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

Más notas de este tema

Espinoza: La Matanza es la Capital industrial del país y el 7 de septiembre será la esperanza de una nueva Argentina

13/08/2025 - Locales

Espinoza: La Matanza es la Capital industrial del país y el 7 de septiembre será la esperanza de una nueva Argentina

Los clubes de barrio, golpeados por la crisis pero con más socios gracias a nuevas actividades

13/08/2025 - POLÉMICA

Los clubes de barrio, golpeados por la crisis pero con más socios gracias a nuevas actividades

El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

13/08/2025 - Boletín Oficial

El Gobierno avanzó en la desregulación de controles de seguridad de productos de consumo

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.