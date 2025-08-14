José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

, dato que había adelantado el presidente Javier Milei un tiempo atrás. Así lo informó el armador del partido en el territorio bonaerense, Sebastián Pareja, al compartir que "el profe será la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.La postulación del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda era esperada desde el año pasado, cuando el Jefe de Estado expresó públicamente su intención de que el economista lidere la lista en el principal distrito electoral del país. La dirigencia de LLA busca consolidar su presencia en territorio bonaerense con miras a las elecciones provinciales y nacionales de este año, así como una eventual candidatura de Espert a la gobernación en 2027, según versiones que circularon en el entorno de Casa Rosada.Pareja precisó que el segundo lugar de la lista será para una mujer del propio espacio, aunque evitó dar nombres. “Es algo que tenemos que definir entre mañana y el domingo, pero los nombres están dando vueltas”, dijo. Además, adelantó que “el tres seguramente sea Santilli", mientras que el cuarto, será ocupado por otra mujer. Asimismo, aseguró que el legislador nacional del PRO Alejandro Finocchiaro “va a estar en la lista de diputados nacionales, seguramente”, aunque sin un puesto definido por el momento.El dirigente, cercano a Karina Milei, remarcó que la candidatura de Espert es la única cerrada desde hace meses y que el resto de los lugares “tienen que ver más con estrategia que otra cosa”. Consultado sobre su posible inclusión en la nómina, respondió: “Eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general. Si me toca ser candidato lo ser. Y si no, por supuesto que estoy haciendo lo que tengo que hacer”.El anuncio se da en la misma semana en que LLA prepara el lanzamiento de su campaña bonaerense, previsto para este jueves en el club Atenas de La Plata. “Vamos a presentar el equipo de trabajo, representado en las ocho cabezas de las ocho secciones electorales. Estarán los candidatos presentes, darán algún discurso representativo, y cerrará el acto el Presidente de la Nación”, anticipó Pareja en diálogo con Radio Mitre.La presentación de listas para las elecciones generales de octubre cierra este domingo 17 de agosto, plazo que también corre para las distintas alianzas. Con la confirmación de Espert, LLA da el primer paso en la definición de su nómina bonaerense y perfila un armado que combinará referentes propios y figuras provenientes del PRO, como Santilli y Finocchiaro.