Censo 2022: qué pasa si no respondo el cuestionario

El Indec establece que es obligatoria la presencia de un adulto ya sea para otorgar al censista el código que se obtiene tras contestar las preguntas de forma digital o para responder personalmente aquellos que no hicieron la modalidad anticipada. Además, la normativa basada en la Ley 17.622, castiga con multas a quienes no cumplan con la resolución vigente y no respondan al Censo.