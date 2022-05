Katopodis: "Cuando me encuentro con los militantes el mensaje es claro 'ganen o mueran'"

El ministro de obras públicas de la nación Gabriel katopodis se refirió a las diferencias en el oficialismo, planteó, "hay un debate que se viene dando en el Frente de Todos que yo banco" y celebro que los debates sean "de como recomponer salarios y hacer crecer el poder adquisitivo de los trabajadores".En ese sentido analizó que "a veces parece que estamos hablando entre nosotros y hay que hablar con la sociedad" porque "lo único que tiene la gente para defenderse es el Frente de Todos" y agregó, "tiene que quedar claro que el espacio es más grande que el acuerdo entre Alberto y Cristina". "Cuando me encuentro con los militantes el mensaje es claro 'ganen o mueran'", lanzó en diálogo con Radio10."Sigo creyendo que hay dos modelos en la Argentina, la derecha puede tener 3 o 4 candidatos pero es el mismo modelo" comentó Katopodis y remarcó que "no está permitido que ellos vuelvan por culpa de nosotros, lo único que no está permitido perder en el 23". A su vez señaló que "estos tipos están a la derecha de Trump y hay que recordarle a los argentinos todos los días lo que hicieron por que la verdad es que gobernaron muy mal".Reforzó la importancia de debatir la forma en como se mejora el salario y el poder de compra de los trabajadores y que no esten hablando como la oposición de congelar paritarias y el salario mínimo, "yo esa discusiones las quiero dar y está bien que se den", manifestó y acotó, "el peronismo las da como las das a cara descubierta, frente a la democracia y de cara a la sociedad". "Si hay una coalición débil te compran con tres sanguchitos", chicaneó.Para cerrar sostuvo que hay que entender que "del otro lado no hay solo una amenaza, hay una alternativa clara que es el macrismo que se anima porque nos ve con estos ruidos internos" y subrayó la actitud de Andrés el Cuervo Larroque, de Wado o de los compañeros de la Cámpora que es sentarse a debatir todo lo que tengamos que debatir". "El Presidente nos bajó una consigna a todos, hay que trabajar más y gobernar mejor", concluyó