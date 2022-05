El vicepresidente del PRO dijo que le gustaría que Macri fuera Presidente: "Tiene un rol central"

El diputado nacional, Federico Angelini se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y los dichos de Macri sobre los radicales, "como muchas veces pasa, de una puntita se hizo una noticia de toda la semana" y añadió, "es muy importante la unidad y vamos a hacer todo lo posible, pero cuando veamos que nuestros socios aprueban leyes que no son las que nos comprometimos con nuestro electorado, vamos a votar de otra manera".En ese sentido profundizó, "Macri tiene un rol central y queda claro cada vez que opina todos apuntan a su opinión, tiene un liderazgo muy marcado en Juntos por el Cambio, definirá en terminos personales", advirtió sobre una posible candidatura del expresidente, "mucho más adelante pero no tiene la decisión tomada" y acotó, "hoy Mauricio es la persona que tiene más experiencia, a partir de los errores, para llevar adelante el proceso político en Argentina, pero no necesariamente como candidato", en diálogo con Futurock."¿Me gustaría? Claro que sí, como también me gustaría que fuesen Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal u Horacio Rodíguez Larreta" manifestó Angelini y analizó "hoy por hoy se va a dar una interna, ojalá que de cara a junio del 23 pueda haber un acuerdo, si hay un dedo alguien va a salir lastimado". "Cada uno hace su juego y en el proceso hay algún rasguñon y alguna piña en el estómago", lanzó.A su vez, hizo alusión a las diferencias que surgieron en el espacio opositor por la intención de algunos sectores de sumar a Javier Milei, "que haya cada vez más personas que piensen en las ideas de la libertad es favorable para el país, hace décadas apuntamos a un estado más grande y cada vez hay más pobres". "Todas esas cosas que tienen que ver con las ideas y no con las personas hay que fortalecerlas, no hay que apuntar a personas sino a ideas, ese fue el error del comunicado", remarcó.Para cerrar inistió en que es un logro de Macri "mantener unido una coalición política que perdió las elecciones y que en el 21 se recuperó y ganó" y subrayó que "tener 3 o 4 candidatos es positivo, ningún partido lo tiene". "Hoy se prepara para liderar la oposición y un proyecto político de 2023, lo importante es llegar con un proyecto sólido a junio de 2023", explicó y concluyó, "de todos lados hay idas y vueltas, puertas adentro más allá de las tensiones tiramos todos para adelante".