Lopérfido criticó al gobierno y manifestó que "esta es una crisis mucho peor que la del 2001"

El exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y exfuncionario durante el gobierno de la Alianza, Darío Lopérfido se refirió a la situación social y política del país y aseguró que "esta es una crisis mucho peor que la del 2001". "Para que la Argentina salga de esta situación hay que terminar con el kirchnerismo", lanzó.En este sentido manifestó que "hoy la Argentina no tiene un horizonte ni siquiera a dos años" y expresó que en el momento de la salida adelantada de Fernando De la Rúa en medio de una represión que se extendió por días a lo largo y ancho del país, "la posibilidad de mejora estaba en el corto plazo".A su vez, el dirigente del Pro que es director en la Cátedra Vargas Llosa criticó el tratamiento de la lucha contra el Covid-19 que dio el Ejecutivo a partir de su experiencia personal, "me tocó atravesar la pandemia en lugares con complicaciones, pero donde se respetaba al ciudadano" y retomó una de las primeras denuncias opositoras, "se hicieron barbaridades con las vacunas".Para cerrar, Lopérfido comentó que "en el Gobierno no tuvieron otra solución más que hacer una especie de cuarentena medieval" e insistió con el planteo del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, "en la pandemia se dejó a los chicos durante una cantidad demencial de tiempo sin clases".