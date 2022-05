Quedan 24 horas para completar el censo: qué hago si no estoy en mi domicilio y cuáles son las multas por no completarlo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) tendrá habilitado el cuestionario digital hasta el miércoles 18 de mayo a las 8, el día en que comenzará el tradicional relevamiento por todas las viviendas del país.El último censo en el país se había realizado el 27 de octubre de 2010, el mismo día que falleció el ex presidente Néstor Kirchner. Por entonces, la muestra demográfica más grande del país arrojó una población de 47 millones de personas.En virtud de la información del último relevamiento y las proyecciones realizadas por el INDEC, estiman que la población del país rondará en torno a los 49 millones de habitantes. De todos modos, anticiparon que los primeros datos preliminares se darán el mismo 18 de mayo una vez finalizado el operativo, luego de las 20.No dar los datos o dar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente. La última actualización de los montos, publicada el 22 de febrero de este año en el Boletín Oficial, lleva la firma del director del organismo Marco Lavagna.En esa resolución, se estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede tocar los $106.799,35, según lo dispuesto por el organismo en la Resolución 25/2022.A su vez, el organismo estatal recuerda que es obligatorio responder a la totalidad de las 61 preguntas que integran el formulario del Censo 2022, según lo estipula el artículo 17 del Decreto 726/2020. Para aquellos que suministren la información de manera incompleta, les cabrá una multa dentro de los rangos comprendidos por la última resolución del organismo.Las personas que realicen el censo virtual recibirán por correo electrónico un comprobante con un código de validación de seis dígitos alfanuméricos (Código Único de la vivienda). Ese código deberá ser entregado al censista el próximo 18 de mayo de forma presencial.Cualquier persona que habite también en la vivienda puede responder el cuestionario o entregarle a la persona censista el comprobante de finalización. Si no habrá nadie y vivís en un departamento, se puede dejarle el código a un vecino o al encargado para que se lo entregue al censista. Si vivís en una casa, podés dejarlo en la casa contigua o lindante a la tuya, aclararon en el Indec.Los censistas tendrán una pechera con la imagen del Censo y una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI). No es necesario que ingresen a tu hogar.