Guerra Rusia - Ucrania: acusaciones cruzadas entre Putin y Zelenski de frenar las negociaciones de paz

El Gobierno de Rusia ha reconocido que actualmente no hay ningún tipo de negociación con las autoridades de Ucrania para poner fin a la guerra en Europa del Este, según Moscú por la falta de compromiso de Kiev con un diálogo que no ha dado apenas resultados prácticos.El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, ha confirmado que, ha dicho, en declaraciones a la prensa durante un foro recogido por la agencia de noticias TASS y citada por Europa Press.Moscú acusa a Kiev de no responder a sus propuestas y el propio presidente ruso,aseguró en una reciente conversación con su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, que las autoridades ucranianas "no tienen ningún interés" en lograr la paz. Los reproches son mutuos, ya que también el Gobierno de Ucrania se ha pronunciado en términos similares contra el de Rusia. De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto en varias ocasiones sin éxito un cara a cara con Putin.Rusia confirmó hoy que al menos 265 soldados ucranianos, incluyendo varios heridos, "se rindieron" en la asediada acería de Azovstal, el único lugar donde quedan combatientes ucranianos en esa sureña ciudad portuaria controlada por Rusia. "dijo el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP.Las autoridades rusas precisaron que aquellos que necesitaban asistencia médica fueron trasladados a un hospital en Novoazovsk. El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, celebró en su habitual video nocturno la salida con vida de los militares de la planta industrial, aunque sin reconocer la condición de prisioneros de guerra, una política adoptada previamente por sus funcionarios cuando anunciaron la "evacuación" de sus tropas de Azovstal., subrayó el mandatario, citado por Europa Press.