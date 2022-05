Leopoldo Moreau sobre una posible candidatura de Cristina: "Estaría más que conforme"

"eso se va encausando en el debate" y que "las versiones de salidas tiene que ver con los campeones del off, aquellos que se manejan en la sombra" y remarcó que "acá el debate es llano, sincero, como lo expuso Cristina en Chaco, dándole jerarquía no sólo a ese debate sino a la política argentina"

"El macrismo con la complicidad de sus herramientas y sus amigos en Comodoro Py ha salido de la etapa del intento de impunidad, la han dejado de lado y pasan a la de la vendetta, típico de las mafias"

"Hay que seguir trabajando, no dejarse amedrentar ni dejarse llevar por delante por los cómplices de Macri en Comodoro Py" explicó y concluyó, "es un entramado que sigue en pie"

El dirigente del Frente de Todos,manifestó que el debate interno en el oficialismo no es "ni discusión ni interna porque tiene connotación de peleas por cargos, estamos viendo cómo elevar el poder adquisitivo" y agregó queEn ese marco sostuvo que. Consultado sobre una posible candidatura de Cristina aclaró,, en diálogo con Futurock.Moreau subrayó que "es una decisión que corre por cuenta de la Vicepresidenta, no está en mi gusto o disgusto" y que. Acerca de la situación económica planteó que "obviamente lo vemos con mucha preocupación, la inflación deteriora el ingreso de la sociedad" y resaltó las distintas iniciativas que lanzaron los diferentes sectores del Frente de Todos.A su vez,. Expresó que el grupo de legisladores "ha significado un obstáculo enorme para que no quedara en la impunidad todo lo que había ocurrido a lo largo de 2 años en materia de espionaje ilegal y persecución política"."Muchos jueces contribuyeron a esclarecer que funcionó un sistema perverso durante 4 años de macrismo que no sólo invadió la privacidad de las personas sino que las espiaba, las perseguía" destacó y añadió que "les fabricaban causas fantasmas por el solo hecho de sus adhesiones gremiales, políticas, sociales y hasta religiosas"., lanzó.El Presidente de la Bicameral indicó quey del desde lo subjetivo, "era usuario de esos informes de inteligencia, lo cual surge muy claro en el espionaje del ARA San Juan, de la propia hermana de Macri" y recordó que "también estuvo procesado por espionaje ilegal antes de asumir como Presidente"., comentó y aseguró que "era una organización estructurada como una asociación ilícita que funcionaba como estructura paralela dentro del Estado con recursos del Estado".Para cerrar resaltó que también arregló "a través del operador (Fabián) Pepín Rodríguez Simón, la famosa doctrina Irurzun" y acotó, "desde que perdió la elección el macrismo desapareció la doctrina Irurzun porque si se estuviera aplicando estarían presos varios funcionarios del macrismo".