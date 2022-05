Duran Barba pronosticó "una rebelión de los planeros"

El ex asesor de Mauricio Macri y consultor político, Jaime Duran Barba, se refirió a los riesgos de una escalada de la conflictividad social, asociada a la inflación. “A los que reciben subsidios ahora no les alcanza y piden aumentos, pero ya no hay plata para eso”, dijo el politólogo ecuatoriano al referirse a las políticas de asistencia social.

Sostuvo:También remarcó que “más del 50% de la población recibe subsidios del Estado, pero con la hiperinflación que se da, que es del 60-70%, se están dañando. Esa gente está cada vez peor económicamente y demanda que le suban los subsidios, pero no hay plata para eso”. Duran Barba dialogó con CNN Radio y advirtió sobre la angustia social.Por otra parte, se refirió a la figura de. Consideró que los que no dan esperanza son los que, como la Izquierda, se quedan anclados en viejas discusiones ideológicas. “Hay algunos políticos que hacen huir a la gente, pero en eso hay casos como el de Javier Milei que tiene una ventaja porque produce un espectáculo”, señaló.Y sobreconsideró que “es un muy buen candidato opositor, pero tiene el desafío de ser nuevo cuando lleva 14 años en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.” “Debe plantear nuevas cosas, porque hay argentinos jóvenes que su sueño ya no es Fidel Castro, como era para nosotros cuando éramos pibes. El sueño de esta gente es Bill Gates, no quieren hacer la revolución, quieren poner una empresita y piensan que pueden ser millonarios con eso”, recalcó.