En declaraciones a El Destape Radio, el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, descartó haber recibido presiones devaluatorias de parte del Fondo Monetario Internacional. En este sentido, aseguró que "no hay atraso cambiario" al tener en cuenta el tipo de cambio real de la divisa norteamericana a propósito del peso.

Consultado por el supuesto hecho de que el organismo financiero exigió acelerar la depreciación del peso en relación al dólar, Pesce dijo: "No hay una meta devaluatoria en el acuerdo (con el FMI)".Aseguró que se ha tomado un valor de referencia en el cierre de 2021. También dijo que el tipo de cambio actual se encuentra en un nivel adecuado: "No encontramos un atraso en el tipo de cambio porque tanto la inflación local como la de socios comerciales se aceleró. No vemos atraso ni hemos recibido comentarios de este tipo del FMI", insistió.