Destituyeron al juez que liberó a un violador porque había usado preservativo

La decisión fue tomada por unanimidad entre los 10 integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.

el juez también fue destituido por otros 10 casos.

Mingarini actuó con un patrón de conducta que no tiene incorporada la perspectiva de genero y en el que pone a las víctimas de delitos sexuales en un lugar vulnerable

La destitución de Mingarini no es apelable e implica que no podrá volver a ocupar un cargo en el Poder Judicial.

El juez penal de Santa Fe Rodolfo Mingarini fue destituido este martes de su cargo por mal desempeño en sus funciones respecto a 11 casos de abuso sexual. En el último, le otorgó la libertad a un hombre acusado de violación porque había utilizado preservativo al cometer el delito.La acusación estuvo a cargo del procurador General, Jorge Barraguirre, quien pidió la destitución de Mingarini por 11 hechos.El más destacado fue el que el juez tomó en abril del año pasado en la denuncia por violación que una mujer presentó contra un albañil que trabajaba en una casa cercana a la suya. Mingarini le otorgó la libertad porque, entre otros argumentos, evaluó que al acusado había sido preservativo., expresó en la audiencia.PeroEntre ellos, uno en el que votó por una pena menor a un acusado de violar a una niña desde los 7 hasta los 13 años, porque el daño psicológico estaba siendo reparado; en otro caso tuvo en cuenta que la fuerza que utilizó un hombre para violar a sus nietas fue “mínima” y que cuando se conoció el hecho se fue de la casa por su propia voluntad. Otro de los casos fue la violación de dos menores de edad (uno con autismo y otro con retraso mental leve).El Jurado de Enjuiciamiento entendió que, con un desprecio hacía lo que sufrieron.Durante el juicio, el juez no declaró. La defensa estuvo a cargo de su abogada que no desconoció las decisiones que tomó Mingarini pero señaló que todo fallo de un magistrado tiene una instancia de apelación en la que puede ser revisado y en algunos casos fueron confirmados por sus superiores.“Entiendo que la actuación judicial guiada por prejuicios y estereotipos de género no ayuda a garantizar a las víctimas una respuesta adecuada, constituyendo en la práctica una forma de revictimización. Tampoco contribuye a generar la confianza ciudadana indispensable para que otras víctimas se animen a denunciar hechos de esta naturaleza”, sostuvo el diputado Pullaro en su voto.