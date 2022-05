Alberto celebró el desarrollo del Censo y Lavagna avisó cuándo estarán los resultados

El presidente de la Nación,se acercó al(INDEC) tras una importante jornada de trabajo para llevar a cabo ela lo largo y ancho de todo el país. El Gobierno nacional calificó al operativo como un "éxito" pero dejaron en claro que todavía no estarán disponibles los resultados.", manifestó.Desde el edificio ubicado en la Av. Julio Argentino Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Estado señaló: "El INDEC pudo tomar una fotografía de la Argentina. Nos va a servir muchísimo para ver cómo encarar el futuro. Vamos a saber cosas que hasta acá no sabíamos". Y destacó:A su vez, el mandatario Alberto Fernández celebró la jornada y destacó el trabajo de cada uno de los protagonistas., sentenció.Al mismo tiempo, el titular de INDEC, Marco Lavagna, se refirió al operativo llevado adelante:. Mientras que, en relación a los resultados, señaló:Para cerrar, el ministro de Economía,, que también formó parte del encuentro, celebró:". Y cerró: "Este censo es un paso adelante para el país y ha sido un éxito. Agradecemos a los trabajadores y a la gente por la participación".Cabe resaltar que el propio Lavagna comunicó que quienes no fueron censados -ni de forma presencial ni de forma digital- tendrán la oportunidad de contestar las preguntas de forma digital cuando, en los próximos minutos, se habilite nuevamente la página web.", sentenció.