Juran en el Consejo de la Magistratura Martín Doñate y Roxana Reyes

El senador nacional Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y la diputada nacional Roxana Reyes (UCR) juran este jueves como los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación del estamento político. La jura será a las 12 en el Palacio de Tribunales, informaron fuentes judiciales. Con estas nuevas incorporaciones, el organismo quedará completo, es decir, con 20 miembros.El Máximo Tribunal decidió avanzar con la integración total del Consejo durante la última reunión de acuerdos. Sin embargo, los supremos destacaron que esta situación "no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”, ya que ambas designaciones fueron cuestionadas judicialmente tanto por la oposición como por el oficialismo.Cabe recordar que aún resta definir el pedido de salto de instancia impulsado por el senador (PRO) Luis Juez y el recurso de apelación del jefe de bloque de los diputados del FdT, Germán Martínez. Luego de la jura de Doñate y Reyes se espera que el cuerpo reactive de forma total su actividad y convoque a su primer plenario bajo la presidencia del ministro y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. En las próximas semanas deberán definirse cuestiones relativas a la designación de autoridades, integración de las comisiones y reglamentos internos.Tal como lo anunció en la cumbre contra el narcotráfico, Rosatti también deslizó la necesidad de avanzar con los concursos para cubrir vacantes de jueces nacionales y federales, una de las principales funciones del Consejo. Mientras se espera la jura y tras la cumbre en Rosario, el Consejo de la Magistratura pondrá en funcionamiento una sala de alta tecnología digital en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de esa ciudad.La sala multimedia de última generación incluye cuatro pantallas de resolución 4k de ultra alta definición, cámaras con sensores de movimiento y altavoces ambientales, es decir, que cuando un testigo hable, la cámara sólo se enfocará en él. A pedido de los jueces se les instaló, sobre el estrado, un monitor para cada uno de los magistrados, para que puedan captar gestos que puedan resultar reveladores cuando declaran los testigos e imputados, según detallaron.La Corte Suprema de Justicia de la Nación sacó hoy una acordada donde dispuso que le tomará juramento al senador Martín Doñate y a la diputada Roxana Reyes como integrantes del Consejo de la Magistratura. Jurarán este jueves a las 12. La decisión se da luego de varias causas judiciales donde tanto el senador Luis Juez como el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados Germán Martínez realizaron sus planteos en contra de las designaciones.“La remisión de títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”, aclaró la Corte en su acordada, donde hace foco en que los expedientes aún están abiertos. Sin embargo, consideró que no existen resoluciones en este momento que puedan constituir un impedimento para las designaciones. En las causas, tanto el planteo de Juez como el de Martínez fueron rechazados.