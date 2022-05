El Gobierno espera resultados del Censo para evaluar cambios en la conformación del Congreso

El jefe de Gabinete,, adelantó que el Gobierno esperará a que estén los datos definitivos del censo 2022 para determinar qué hacer con la conformación de laque, de acuerdo a la Constitución, debería tener representantes de acuerdo al número de pobladores por distrito. Sin embargo, dicha pauta no se respeta.Al ser consultados al respecto, el primero en responder cuestiones de datos duros, indicó a su turno Manzur en la conferencia de prensa que se realizó luego de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada.Lase conforma con representación poblacional, es decir que los legisladores son designados de acuerdo la cantidad de habitantes que tiene un distrito. Empero, esa conformación no se establece en la actualidad debido a que un decreto de 1980 estableció que la composición se haga de acuerdo a las cifras del censo de 1980. En más de cuarenta años, la demografía cambió, pero no se vio reflejado en la cámara alta.Entre los distritos que más escaños perderán se encuentran la Ciudad de Buenos Aires que tiene 25 diputados y que tiene 2,8 millones de habitantes de acuerdo al censo de 2010. Con esas cifras, serían 19 los legisladores que debería haber en representación de la ciudad más rica del país.Queda por saber si el gobierno nacional avanzará con los cambios en la conformación de la Cámara de Diputados que hoy no respeta la Constitución.Distinto es lo que pasa en el Senado que tiene una representación mayoritaria: cada provincia tiene 3 senadores independientemente del número de habitantes que tienen.