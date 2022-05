Censo 2022: Hay 47.327.407 de habitantes en Argentina, según los datos provisorios

¡Somos más de #47Millones de argentinas y argentinos!



Hoy, gracias al esfuerzo de todas y todos, tenemos más certezas para trabajar por un futuro mejor. https://t.co/KX8FylC1um — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2022

El(INDEC) difundió este jueves los primeros resultados provisorios tras el Censo 2022 que se llevó a cabo este miércoles en todo el país, lo que arrojó un total de 47.327.407 habitantes. De ese total, el 47,05% son varones, el 52,8% mujeres y el 0,12% no fue asociado a ninguno de esos dos sexos.r", escribió en su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández, al compartir los resultados.El organismo que conduce el economistaindicó queAdemás, comunicaron que 23.813.723 de argentinos realizaron el, lo que arroja un porcentaje de completamiento del 50,32%, en base a la tendencia porcentual del operativo de campo.Con respecro a las viviendas que quedaron sin censar este miércoles, el INDEC habilitó una Semana de recuperación, del 19 al 24 de mayo.explicaron.Se aclaró así que los datos preeliminares de población por sexo, provincia y departamento serán presentados dentro de 90 días.Marco Lavagna, director del INDEC, informó tras el cierre del operativo Censo 2022 que el organismo ya tiene los datos de quienes realizaron el censo digital y no recibieron la visita del censista que debía validar su código. Esas personas no tenían que hacer ningún otro trámite.Distinto es el caso de quienes no recibieron la visita del censista y no completaron previamente el cuestionario online.El INDEC indicó que se deben comunicar al 0800-345-2022 o enviar un correo electrónico a [email protected] El mail debe contener la siguiente información:Asunto: No fui censado/aNombre y apellidoProvincia/Partido/Departamento/LocalidadCalle Número Piso y departamento (si es propiedad horizontal)Correo electrónico y teléfono de contacto (incluir código de área, y si es fijo o celular).De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde este jueves y hasta el martes 24 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.