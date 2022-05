Valdés: "Muchas personas se están planteando por qué no puede ser Cristina la candidata"

El Diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Valdés se refirió al acto que se realizará este mediodía en el predio de la UOCRA en apoyo al Presidente Alberto Fernández, "yo creo que no ayuda, es para plantear una política distinta que lo que para mi debe hacer un gobierno que es fortalecerse" y remarcó, "creo que por ahí los caminos que hay que hacer es trabajar más en institucionalizar que dividir un sector del otro, mi prédica es inversa al acto de hoy".En ese sentido señaló que "nosotros hemos pasado momentos muy duros que no estaban previstos por nadie en el mundo pero de eso se sale con más Frente de Todos no con divisiones" y acotó, "a mi me parece que todo lo que se lleve adelante para separarnos más no tiene sentido". "El presidente tiene que gestionar, gestionar y gestionar y así él puede buscar una candidatura", lanzó en diálogo con Futurock."Estamos en deuda con muchos temas, cae como discutir la boleta única, son cosas de marcianos a mi entender" destacó Valdés y aseguró que Alberto debe llamar a Cristina, "claro que depende mucho del Presidente, que se comunique con su vice y que se instituya un espacio donde todos los sectores del Frente de Todos puedan plantear sus ideas y de ahí en más aplicarlas en política de gobierno".A su vez indicó, "no tengo idea porque no se destraba, el Presidente es el que conduce el camión, algunos vamos en el acoplado, otros de copiloto, el que va de conductor es el que debe llamar" y manifestó que "hace un tiempo que no converso (con Alberto)" pero "no soy el indispensable". "No psicoanalizaría tanto, creo que nosotros constituimos un frente para terminar con el neoliberalismo en Argentina", comentó.Valdés analizó que "lo cierto es que hemos pasado todo, el país está creciendo y la distribución no está siendo equitativa" y aclaró, "nosotros no queremos que derrame de arriba para abajo sino de abajo para arriba". También dijo que se sintió muy interpretado por las palabras de Gabriel Katopodis, "yo no soy de los que quieren agrandar las diferencias, Katopodis me representa en el gabinete".Consultado sobre la posibilidad de que la Vicepresidenta sea precandidata el año que viene sostuvo, "¿Por qué no? Muchas personas se están planteando por qué no puede ser Cristina la candidata", añadió que "si la circunstancia da, ella es lo suficientemente inteligente para definir lo que hará en 2023" y expresó que perder las presidenciales, "sería un gran fracaso de nuestra parte, mis palabras tienen que ver con reconstruir esto"."Valoro mucho a Sergio (Massa) en su actitud desde que comenzamos con el Frente de Todos", expresó y resaltó que "es un vértice de unidad permanentemente y lo digo yo que vengo del Frente para la Victoria". "A mi me gusta mucho como trabaja el presidente de la cámara para la unidad del frente de todos y no para romperse", aseveró.Para cerrar apuntó a la oposición, "lo de Juntos por el Cambio es volver al pasado, flexibilizando los derechos laborales, haciendo lo mismo pero más rápido como lo volvió a decir Macri" y subrayó que con lo de San Nicolás y la denuncia a Leopoldo Moreau, "volvieron los fantasmas que creíamos que habíamos dejado en el pasado". "Esto me compromete mucho más a la unidad del Frente de Todos", concluyó.