Gran Bretaña confirmó la transmisión comunitaria de la viruela del mono

La asesora de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA),, confirmó que se están registrando diariamente infecciones de la viruela del mono producto de transmisiones comunitarias, dado que no se pudo probar en la mayoría de estos diagnósticos el vínculo con algún viaje a África Occidental, donde la enfermedad es endémica. No obstante, de acuerdo a la experta, "el riesgo para la población general sigue siendo extremadamente bajo en este momento" y aclaró que, si bien hay que estar alertas, los síntomas detectados hasta el momento serían"Estamos encontrando casos que no tienen contacto identificado con un individuo de África Occidental, que es lo que hemos visto anteriormente en este país", advirtió Hopkins durante una entrevista con la BBC.Reino Unido fue el primer país en levantar la voz ante la enfermedad el 7 de mayo, cuando registró un caso positivo en una persona que había viajado recientemente a Nigeria.Lahabía encendido también las alertas hace apenas dos días ante el brote de esta enfermedad poco frecuente e inclusive había convocado una reunión extraordinaria de emergencia con especialistas para esta semana, teniendo en cuenta que los contagios se expandieron recientemente a Gran Bretaña, pero también a Italia, España, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Canadá y Alemania.De acuerdo al organismo internacional, la mayoría de los casos son jóvenes, todos de sexo masculino y se sospecha que tiene que ver con, dijo esta semana al respecto Hans Kluge, director regional para Europa de la OMS.La viruela del mono puede transmitirse a través del contacto con las lesiones de la piel y las gotitas de una persona contaminada, así como a través de objetos compartidos, como ropa de cama y toallas. Sus síntomas se asemejan, en menor grado, a los observados en el pasado en sujetos con viruela: fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y dorsales durante los primeros cinco días. Luego aparecen erupciones (en la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies), lesiones, pústulas y finalmente costras. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas duran entre 14 y 21 días, y no hay tratamientos específicos contra esta infección.