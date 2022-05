Petro ganó en Colombia pero va al balotaje contra el Trump colombiano que habla de "segundo tiempo"

El exalcalde de Bogotá y candidato de izquierda en Colombia con más chances en los últimos años Gustavo Petro se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con alrededor de 40% de los votos pero, sin embargo, no le alzanzó y afrontará un difícil balotaje al candidato de derecha Rodolfo Hernández, que ya consiguió el apoyo del tercero y eliminado Federico Gutiérrez

Colombia 🇨🇴 somos una Familia.

Que cada voto sirva para que construyamos un país diferente, sin hambre, sin corrupción, sin violencia y con mucho progreso para luchar contra la pobreza.

Vamos a unir a Colombia 🇨🇴. pic.twitter.com/QtFbF6utvN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 29, 2022

#Colombia 🇨🇴 | Amenazas de muerte y admiración a Hitler



🤳 Se viralizó un compilado de controversias del candidato a presidente de ultraderecha Rodolfo Hernández, el "Trump colombiano" pic.twitter.com/R8rxKkrpax — Política Argentina (@Pol_Arg) May 30, 2022

, lo que representa un serio obstáculo si todas las voluntades que los eligieron repitieran a la posibilidad -histórica y prácticamente única- que se esperaba que tuviera la izquierda para suceder a Iván Duque y acceder al gobierno colombiano de la mano de Petro.Petro, el ganador de las elecciones de este domingo, exhortó a su militancia a conseguir "un millón de votos más" para la segunda vuelta del 19 de junio y a los colombianos a "no dar un salto al suicidio" porque el país "necesita reformas de fondo"."Ahora tenemos que construir y entender qué es lo que la sociedad colombiana quiere de su país", dijo anoche, al dar su esperado discurso tras los comicios, y subrayó que Hernández no presentó un plan de gobierno sino solo esloganes vacíos contra la corrupción pese a que "está imputado por corrupción".En ese sentido, fue contundente al criticar la postura de Hernández:. El candidato del Pacto Histórico, de 62 años, quien se presentó ante la militancia y los medios de comunicación junto a su compañera de fórmula, Francia Márquez, y familiares de ambos.Más temprano, a través de un mensaje leído y grabado en una cocina, sin seguidores ni familiares, Hernández había mencionado su intención de "unir a Colombia", lo que fue interpretado rápidamente como la decisión de salir a buscar los votos de Gutiérrez., dijo Hernández, el candidato de la coalición Liga de Gobernantes Anticorrupción, (ex) outsider y exalcalde de Bucaramanga, de 77 años, en palabras que lo ponen de la mano de un eslogan quepuso como título de su famoso libro, y que ahora lo pone como hipotético aspirante para 2023 en Argentina., dijo Hernández, cuestionado por la falta de un plan de gobierno y también de estructura política.De todos modos, y aun eliminado de la carrera presidencial, quien sacudió la noche electoral fue Gutiérrez, al anunciar de inmediato ni bien se conoció el triunfo de Petro y su derrota persona su apoyo a Hernández para el balotaje., dijo Gutiérrez.El candidato considerado más cercano al actual oficialismo explicó que esa decisión representa "la forma más sensata de cuidar las libertades", y argumentó que entiende que Petro constituye "un peligro por lo que dijo y lo que hizo".En conversación con diversos medios de comunicación, incluida Télam, colaboradores de Petro afirmaron que venían evaluando distintas alternativas para el balotaje según fuera el resultado de ayer.Confiaron en que las tres semanas que median hasta la segunda vuelta dejarán al desnudo la escasez de propuestas de Hernández, quien suele expresarse públicamente de manera grosera y es identificado con líderes como el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro.Hace cinco años, Hernández dijo que admiraba a Adolfo Hitler, pero se retractó con justificaciones no demasiado claras el año pasado, cuando ya estaba lanzado a la carrera presidencial.En cuanto a su pasado (y presente), es un empresario inmobiliario, muy millonario, quien gusta de generar controversia y que escaló casi en vertical en las encuestas en la recta final de la campaña.Además de la identificación que muchos ven en él respecto de Trump y Bolsonaro, otros lo analizan como una versión de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, como sucedió por ejemplo en una nota publicada en el diario español El País.Además, se lo conoce como “el viejito de TikTok”, la red social que le dio popularidad y que le permitió llegar a una población colombiana desencantada con la política tradicional del país, justamente lo que hizo que Petro anoche le recordara que la corrupción "no se combate con videos" en esa red social.Por otra parte, el candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción enfrenta acusaciones y una investigación de la Fiscalía General de Colombia por supuestamente haber intervenido desde su cargo en la adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa en el manejo de basuras.También encabezó escándalos por reacciones violentas, como cuando le pegó a un concejal en medio de una discusión política. Asimismo en el último tramo de la campaña, un juzgado le impuso una orden por desacato por la que debería permanecer cinco días en prisión.