Gastón Manes: "No coincido con Macri, los mejores candidatos están en la UCR"

El flamante presidente de la convención radical, Gastón Manes, se refirió a la situación interna de Juntos por el Cambio y las diferencias con el Pro, "no coincido con Macri, tengo la convicción que los mejores candidatos están en la UCR" y aseguró que "el radicalismo va a presentar candidatos en todos los distritos del país".En este sentido analizó que "el 2023 es la oportunidad para que la gente elija nuevas ideas" e insistió con el debate -y el rechazo- sobre la posible incorporación del libertario Javier Milei, "de esta situación no se sale con extremos ni figuras anti, sino alguien que mire para adelante y quiera unir"."Veo difícil que alguien con posiciones extremas coincida con la postura del radicalismo" sostuvo el hermano del diputado nacional Facundo Manes quien fue electo el viernes pasado como titular de la Convención de la UCR y agregó, "nos comprometimos en trabajar para armar un programa de gobierno y acuerdos programáticos".Para cerrar hizo alusión a la situación política y económica a nivel nacional, remarcó que desde el partido centenario "no compartimos el trazo grueso de este Gobierno" y analizó que el ejecutivo "está muy deteriorado". Manes comentó que tienen la "obligación" de "ofrecerle al electorado una oferta basada en las ideas y no en las personas".