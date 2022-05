Un ex ministro de Alfonsín aseguró que Alberto Fernández no tiene la jerarquía necesaria para gobernar

El ex ministro de Trabajo y dirigente de la UCR, Juan Manuel Casella, manifestó sus inquietudes respecto del estado de situación del gobierno de Alberto Fernández. “El gobierno nacional es un gobierno de origen peronista y el peronismo siempre tuvo enorme respeto por el poder y siempre se alineó detrás del mismo jefe. Ese jefe era la persona que gobernaba. Solamente una vez, la situación no fue de esa manera y fue cuando María Estela Martínez de Perón gobernó al país. Fue una situación particular”, recalcó.

, aclaró Casella para quien “el peronismo está viviendo un proceso de dispersión interna porque hay un poder presidencial que no se ejerce en su totalidad y hay un poder vicepresidencial que va más allá de lo que debería ser, desde el punto de vista institucional”., agregó, en diálogo con Política Argentina.A su entender, el peronismo está desorganizado y ha perdido el eje.disparó.Por otra parte, también analizó la dinámica del partido centenerario en el marco de la flamante convención que designó a Gastón Manes, hermano del neurólogo, como su presidente.sostuvo.agregó el ex candidato a gobernador radical para quien “hay dirigentes del PRO que tienen posiciones claramente de derecha y en este momento uno de ellos es el propio Macri con la propuesta de alianza con Milei o la entrevista con Trump”. “No obstante, hay otra gente del PRO que no comparte esa visión. Por lo tanto, no unifico sino discrimino a los distintos dirigentes del PRO”, recalcó.A los ojos de Casella,“Esto es, impulsar el crecimiento para distribuir con justicia y generar el mayor nivel de igualdad para terminar con la pobreza”, dijo el dirigente UCR al tiempo que enfatizó: “No nos podemos limitar a defender la república. Sin una política social adecuada, la republica es insuficiente”.